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09.09.2019 07:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайфун "Линлин" оставил без света жителей трех регионов ДФО

Текст: Дина Непомнящая

Жители Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области остались без электричества из-за дождя и ветра, вызванных влиянием тайфуна "Линлин", пришедшего с Филиппинских островов.

Фото: newsvl.ru
На регионы Дальнего Востока обрушился тайфун "Линлин"

Первым влияние циклона почувствовал Приморский край. Отключения начались там вечером 7 сентября. На следующий день без света оставались 23900 человек. Утром 9 сентября, по информации ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, без электроснабжения остаются около 2 800 жителей Владивостока. Мощность отключенных потребителей - 1,5 МВт.

8 сентября света из-за тайфуна "Линлин" лишились и жители Хабаровского края. Частично энергоснабжение уже восстановлено. Без электричества остаются около 8 200 человек в Хабаровском районе. Мощность отключенных потребителей - 11,4.

С часа ночи 9 сентября происходят отключения в сетях на Сахалине. Света нет более чем у пяти тысяч человек в Поронайском, Смирныховском, Углегорском, Тымовском и Холмском районах. Мощность отключенных потребителей - 4,8.

В аварийно-восстановительных работах в Приморье участвуют 39 человек и 15 единиц специальной техники, в Хабаровском крае - 30 человек и 12 машин, в Сахалинской области - 16 человек и восемь единиц техники.

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