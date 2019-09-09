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09.09.2019 07:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье депутат лишился мандата из-за незадекларированных средств

Текст: Александр Ярошенко

По представлению прокурора Константиновского района сессия Константиновского районного Совета народных депутатов досрочно прекратила полномочия одного из депутатов. Его лишили мандата в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

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Мужчина, занимающийся предпринимательской деятельностью, не задекларировал более сорока миллионов рублей, заработанных в 2018 году.

"В декларации о доходах не указаны также сведения о нахождении у него в собственности 25 единиц транспортных средств и прицепов к ним, 17 объектов недвижимости (жилых и нежилых зданий, земельных участков) и сведения о наличии у его супруги открытых счетов в банках и иных кредитных организаций", - сообщили в прокуратуре Амурской области.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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