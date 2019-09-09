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09.09.2019 07:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер. На его борту около пяти тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Круизное судно с названием Spectrum of the Seas - самое новое во флоте компании Royal Caribbean. Круиз, который оно совершает, стартовал 6 сентября в Шанхае, после Владивостока лайнер отправится в Японию, где зайдет в порты Майдзуру и Фукуока, а затем, 14 сентября, снова вернется в Шанхай.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Во Владивостоке начался сезон морских круизов

На борту первого в Приморье "пятитысячника" - гости из 38 стран, более трех тысяч которых - из Китая. Кроме того, на лайнере путешествуют более 150 российских пассажиров, чей круиз на Spectrum of the Seas начался в Шанхае. Еще около 200 пассажиров россиян присоединятся во Владивостоке.

Заход судна такой вместимости стал возможен благодаря проведенным в 2018-2019 годах Росморпортом дноуглубительных работ у причалов морвокзала Владивостока.

На лайнере побывала делегация представителей администрации Владивостока, Приморья, руководства порта и морвокзала.

Власти Приморья называют круизный туризм одним из самых перспективных направлений развития туристической отрасли края. В этом сезоне порт Владивосток должны посетить минимум 15 пассажирских лайнеров. Spectrum of the Seas стал десятым по счету.

В этом году после двадцатилетнего перерыва Владивосток вернул себе статус порта, где начинаются и оканчиваются круизы. Местные жители смогут купить билет и отправ.иться в круизное путешествие прямо из родного города: дважды в мае и дважды в сентябре.

Справка "РГ"

Лайнер может разместить до пяти тысяч пассажиров и полторы с лишним тысячи членов экипажа. Длина судна - 347 метров, ширина - 41 метр, водоизмещение -168,8 тысячи тонн.

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