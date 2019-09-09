Денис Паслер победил на выборах губернатора Оренбуржья

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер одержал уверенную победу в ходе состоявшихся накануне выборов на пост главы исполнительной власти региона. За него проголосовали более 65 процентов избирателей.

Об этом заявил на брифинге председатель облизбиркома Александр Нальвадов.

Напомним, что борьбу за пост губернатора вели пять кандидатов: нынешний врио губернатора области Денис Паслер - его выдвинула "Единая Россия", лидер местного отделения КПРФ Максим Амелин, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Анатолий Кобзев, председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Сергей Яцына и выдвиженец Демократической партии России Константин Горячев. Голосование проходило на 1706 участках, в списки избирателей были включены 1,558 миллиона человек.

Главным отличием губернаторских выборов - 2019 в Оренбуржье стало то, что на сей раз волеизъявление по всей области проходило в электронном режиме: на участках было установлено 410 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По использованию КОИБов область вышла на третье место в стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Электронная система - важный инструмент для обеспечения "чистых" результатов выборов: она исключает человеческий фактор при подсчете голосов.

- Выборы прошли честно, открыто, гласно и легитимно - и это главное, - подчеркнул Александр Нальвадов.

Он озвучил предварительные итоги голосования. Большинство голосов получил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Его поддержали 406 112 жителей региона - 65,94 процента внесенных в списки избирателей. За кандидата от КПРФ Максима Амелина проголосовали 146 063 человек - 23,72 процента. Анатолий Кобзев заручился поддержкой 22 270 избирателей, набрав 3,62 процента голосов. За Константина Горячева и Сергея Яцыну было подано 2,53 процента и 2,26 процента бюллетеней соответственно.

Всего же в Единый день голосования на участки пришли 615 965 человек. Явка по области составила 39,55 процента.

- За ходом голосования на выборах губернатора Оренбургской области следили 4426 наблюдателей: 1850 - от зарегистрированных кандидатов, 876 от политических партий, выдвинувших кандидатов, и 1700 от субъектов общественного контроля. Также на участках присутствовали 205 аккредитованных представителей средств массовой информации. Жалоб и заявлений, касающихся нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления избирателей, не поступало. В целом единый день голосования в Оренбургской области был организован на высоком уровне - это отметили и избиратели, и зарегистрированные кандидаты, - резюмировал Александр Нальвадов.

Кстати

В этот же день прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбуржья по одномандатному округу № 3. По предварительным итогам, большинство голосов получил выдвиженец от Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Сергей Аверкиев. Его поддержали 18 816 (53,35 процента) избирателей.