Денис Паслер победил на выборах губернатора Оренбуржья

Об этом заявил на брифинге председатель облизбиркома Александр Нальвадов.
Напомним, что борьбу за пост губернатора вели пять кандидатов: нынешний врио губернатора области Денис Паслер - его выдвинула "Единая Россия", лидер местного отделения КПРФ Максим Амелин, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Анатолий Кобзев, председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Сергей Яцына и выдвиженец Демократической партии России Константин Горячев. Голосование проходило на 1706 участках, в списки избирателей были включены 1,558 миллиона человек.
Главным отличием губернаторских выборов - 2019 в Оренбуржье стало то, что на сей раз волеизъявление по всей области проходило в электронном режиме: на участках было установлено 410 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По использованию КОИБов область вышла на третье место в стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Электронная система - важный инструмент для обеспечения "чистых" результатов выборов: она исключает человеческий фактор при подсчете голосов.
- Выборы прошли честно, открыто, гласно и легитимно - и это главное, - подчеркнул Александр Нальвадов.
Он озвучил предварительные итоги голосования. Большинство голосов получил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Его поддержали 406 112 жителей региона - 65,94 процента внесенных в списки избирателей. За кандидата от КПРФ Максима Амелина проголосовали 146 063 человек - 23,72 процента. Анатолий Кобзев заручился поддержкой 22 270 избирателей, набрав 3,62 процента голосов. За Константина Горячева и Сергея Яцыну было подано 2,53 процента и 2,26 процента бюллетеней соответственно.
Всего же в Единый день голосования на участки пришли 615 965 человек. Явка по области составила 39,55 процента.
- За ходом голосования на выборах губернатора Оренбургской области следили 4426 наблюдателей: 1850 - от зарегистрированных кандидатов, 876 от политических партий, выдвинувших кандидатов, и 1700 от субъектов общественного контроля. Также на участках присутствовали 205 аккредитованных представителей средств массовой информации. Жалоб и заявлений, касающихся нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления избирателей, не поступало. В целом единый день голосования в Оренбургской области был организован на высоком уровне - это отметили и избиратели, и зарегистрированные кандидаты, - резюмировал Александр Нальвадов.
Кстати
В этот же день прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбуржья по одномандатному округу № 3. По предварительным итогам, большинство голосов получил выдвиженец от Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Сергей Аверкиев. Его поддержали 18 816 (53,35 процента) избирателей.