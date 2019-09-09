Денис Паслер победил на выборах губернатора Оренбуржья

Новости

В Альпах обнаружено тело пропавшего 43 года назад альпиниста 00:38
Неизвестный выстрелил в туристический автобус в центре Афин 00:19
Трамп назвал "мертвыми" переговоры с талибами 00:16
В Москве изъяли львенка, которого прятали в гаражах 09.09.2019
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа 09.09.2019
Савченко пожаловалась на проблемы с трудоустройством 09.09.2019
Три человека погибли в результате стрельбы в нидерландском Дордехте 09.09.2019
В Госдуму внесен законопроект о пенсиях работникам села, переехавшим в город 09.09.2019
Пикап Tesla может дебютировать уже в ноябре 09.09.2019
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки 09.09.2019
Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из "черных списков" 09.09.2019
МИД: СПВД все еще жизнеспособен 09.09.2019
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата 09.09.2019
Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма 09.09.2019
Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для участников "банды ГТА" 09.09.2019
На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 09.09.2019
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин 09.09.2019
Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit 09.09.2019
Исследование: В Германии не хватает учителей 09.09.2019
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 09.09.2019
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал 09.09.2019
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 09.09.2019
Эксперт назвал самую подделываемую купюру 09.09.2019
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае 09.09.2019
Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября 09.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 23:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Денис Паслер победил на выборах губернатора Оренбуржья

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер одержал уверенную победу в ходе состоявшихся накануне выборов на пост главы исполнительной власти региона. За него проголосовали более 65 процентов избирателей.
Денис Паслер поблагодарил оренбуржцев за поддержку. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Денис Паслер поблагодарил оренбуржцев за поддержку. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Денис Паслер поблагодарил оренбуржцев за поддержку. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Об этом заявил на брифинге председатель облизбиркома Александр Нальвадов.

Напомним, что борьбу за пост губернатора вели пять кандидатов: нынешний врио губернатора области  Денис Паслер - его выдвинула "Единая Россия", лидер местного отделения КПРФ Максим Амелин, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Анатолий Кобзев, председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Сергей Яцына и выдвиженец Демократической партии России Константин Горячев. Голосование проходило на 1706 участках, в списки избирателей были включены 1,558 миллиона человек.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Оренбургские школы дополнительно получат 60 новых автобусов

Главным отличием губернаторских выборов - 2019 в Оренбуржье стало то, что на сей раз волеизъявление по всей области проходило в электронном режиме: на участках было установлено 410 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По использованию КОИБов область вышла на третье место в стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Электронная система - важный инструмент для обеспечения "чистых" результатов выборов: она исключает человеческий фактор при подсчете голосов.

- Выборы прошли честно, открыто, гласно и легитимно - и это главное, - подчеркнул Александр Нальвадов.

Он озвучил предварительные итоги голосования. Большинство голосов получил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Его поддержали 406 112 жителей региона - 65,94 процента внесенных в списки избирателей. За кандидата от КПРФ Максима Амелина проголосовали 146 063 человек - 23,72 процента. Анатолий Кобзев заручился поддержкой 22 270 избирателей, набрав 3,62 процента голосов. За Константина Горячева и Сергея Яцыну было подано 2,53 процента и 2,26 процента бюллетеней соответственно.

Всего же в Единый день голосования на участки пришли 615 965 человек. Явка по области составила 39,55 процента.

Фото: ПАО "Газпром"
Оренбуржье и "Газпром" будут сотрудничать в сфере экологии

- За ходом голосования на выборах губернатора Оренбургской области следили 4426 наблюдателей: 1850 - от зарегистрированных кандидатов, 876 от политических партий, выдвинувших кандидатов, и 1700 от субъектов общественного контроля. Также на участках присутствовали 205 аккредитованных представителей средств массовой информации. Жалоб и заявлений, касающихся нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления избирателей, не поступало. В целом единый день голосования в Оренбургской области был организован на высоком уровне - это отметили и избиратели, и зарегистрированные кандидаты, - резюмировал Александр Нальвадов.

Кстати

В этот же день прошли дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Оренбуржья по одномандатному округу № 3. По предварительным итогам, большинство голосов получил выдвиженец от Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Сергей Аверкиев. Его поддержали 18 816 (53,35 процента) избирателей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений