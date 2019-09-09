ИЭМЗ "Купол" принял участие в работе МАКС-2019

Ижевский электромеханический завод "Купол" принял участие в работе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском. Предприятие традиционно представило на объединенной экспозиции концерна ВКО "Алмаз-Антей" всю линейку выпускаемой спецтехники. На открытой площадке были размещены натурные образцы ЗРК "Тор" различных модификаций: на колесном, гусеничном шасси, также на двухзвенном гусеничном транспортере - ЗРК "Тор-М2ДТ", боевой автономный модуль "Тор-М2КМ", автономный тренажер командира и оператора боевых машин ЗРК "Тор-Э2", а также элементы универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант".

Во время церемонии открытия авиасалона российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывали на стенде концерна ВКО "Алмаз-Антей", где осмотрели образцы продукции предприятий, входящих в состав концерна, в том числе и ЗРК производства "Купола". Открывая очередной, 14-й авиасалон в своем приветственном слове Владимир Путин выразил уверенность, что всех зарубежных партнеров и, конечно, турецких друзей, турецкую делегацию заинтересуют достижения отечественного, российского авиапрома и технические возможности воздушно-космических сил России последнего поколения, и это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Экспозиция концерна ВКО "Алмаз-Антей" была одной из самых масштабных на МАКС-2019. На площадках салона были представлены образцы продукции гражданского, военного и двойного назначения. Свои изделия продемонстрировали 15 дочерних обществ холдинга. По словам заместителя генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрия Савицкого, участие концерна на МАКС-2019 направлено на поддержание имиджа холдинга как состоявшейся инновационной интегрированной структуры отечественного ОПК, научно-производственный потенциал которой обеспечивает разработку и производство востребованных средств ПВО-ВКО, а также продукции гражданского и двойного назначения на уровне мировых стандартов, включая комплексное сервисное обслуживание на всех этапах эксплуатации производимой продукции.

В период деловой работы авиасалона концерн ВКО "Алмаз-Антей", а также предприятия, входящие в его состав, провели ряд совместных встреч по вопросам развития и усовершенствования выпускаемой продукции. Так, в первый день было организовано совещание генеральных директоров АО "ИЭМЗ "Купол", АО "ВМП "Авитек" И ФГУП "ГосНИИПП" по вопросам модернизации ЗРК "Тор". Был подписан и утвержден концерном ВКО "Алмаз-Антей" график проведения работ по данному направлению. В рамках него предусмотрены совместные работы на период до 2022 года. Совместные решения, отраженные в этом документе, позволят повысить надежность систем и блоков, применить ряд технологических новшеств, осуществить модернизацию систем управления и, в конечном счете, снизить себестоимость изделия.

Одним из важнейших результатов работы на Международном авиационно-космическом салоне стало заключение контракта между концерном ВКО "Алмаз - Антей" и Минобороны Белоруссии на ремонт ранее поставленных Минску управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300ПС, а также на послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К".

Со стороны Минобороны Белоруссии контракт подписал заместитель начальника штаба вооружения Александр Шевченко, от АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

- Это соглашение является для нас важной вехой в сфере сотрудничества с министерством обороны Республики Беларусь, - сказал Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, контракт заключен по линии международного договора о развитии военно-технического сотрудничества.

Стоит отметить, что экспозиция "Алмаз-Антей" по праву приобрела статус одной из самых популярных на МАКС-2019. В этом году средств ПВО на авиасалоне было представлено мало, и ЗРК "Купола", особенно во время демонстрации работы, собирали большое количество зрителей. В целом, по информации организаторов МАКС-2019, выставку посетило почти 600 тысяч человек. Стоимость подписанных в дни работы салона контрактов и соглашений превысила 250 миллиардов рублей, деловой потенциал мероприятия оценивается в 400 миллиардов рублей. МАКС-2019 собрал 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежных компании. Насыщенная летная программа традиционно выделяется среди крупных международных выставок.

В ходе МАКС-2019 свое мастерство представили авиационные группы высшего пилотажа воздушно-космических сил России "Русские Витязи", "Соколы России" и "Стрижи". Впервые представлена программа "Воздушный бой с элементами сверхманевренности", выполняемая двумя истребителями Су-30СМ морской авиации ВМФ России. С яркими программами выступили пилотажные группы "Русь", "Первый полет", "Колибри" и гости из Прибалтики - группы Baltic Bees Jet Team и ANBO.