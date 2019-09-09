Избирком озвучил итоги выборов в гордуму Пензы

Утром в понедельник после обработки ста процентов бюллетеней пензенский избирком огласил предварительные итоги выборов в гордуму Пензы.

Из девяти баллотировавшихся партий в нее прошли пять, сумев преодолеть пятипроцентный барьер. Большинство сохранила "Единая Россия" - 36,94 процента голосов, у КПРФ - 29,81 процента, ЛДПР - 11,64 процента, "Справедливой России" - 6,54 процента и "Партии пенсионеров" - 5,24 процента голосов. По единому округу партии поделят между собой 10 депутатских кресел.

По одномандатным округам у представителей "Единой России" 15 мандатов, у КПРФ - девять, еще в одном округе победил самовыдвиженец.

- Нарушений закона, которые бы могли повлиять на отмену результатов, не установлено. В единый день голосования в избирком региона поступило три официальных письменных обращения. Ни одно из них не касалось итогов выборов, при этом изложенные доводы своего подтверждения не нашли. Все в рамках закона, - пояснил глава областного избиркома Александр Синюков.

В муниципальных выборах представителей собраний городов и сельских поселений лидирует "Единая Россия".

Как оценке спикера Заксобрания Пензенской области Валерия Лидина, эта выборная кампания отличалась "хорошим ритмом и высокой конкуренцией".

Окончательное распределение мандатов произойдет 16 сентября, тогда станут известны фамилии всех депутатов.