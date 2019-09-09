Прикамье поделилось опытом укрупнения территорий с Архангельской областью

Пермский край посетила делегация Архангельской области. В рамках визита представители региона ознакомились с опытом Пермского края в сфере укрупнения муниципальных образований.

Заместитель председателя правительства - министр территориального развития Пермского края Александр Борисов заявил, что для Прикамья вопрос реорганизации местного самоуправления очень важен.

- В 2004 году мы пошли путем муниципальных реформ. Преобразования, которые ведутся сейчас на территории края, - это эволюция системы управления. Нам нужно взять лучшее из того, что было до 2004 года и после, и создать оптимальную, максимально прозрачную структуру, - пояснил Александр Борисов.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного управления Игорь Сапко, Пермский край стал одним из первых регионов, где эффективно реализуется федеральный закон, регулирующий процесс укрупнения муниципальных образований в регионах России.

- В свое время мы с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым достаточно плотно включились в работу над подготовкой изменений в 131 федеральный закон, подготовили и внесли в Госдуму редакцию поправок. Это были ключевые правки в закон. 19 апреля законопроект был оперативно принят в третьем чтении, а 1 мая подписан. Пермский край стал одним из первых регионов в России, где на практике началась весьма эффективная, на мой взгляд, реализация этого закона. Осенью на площадке нашего комитета мы постараемся собрать практику работы закона на местах. Я поделюсь практикой Пермского края, - отметил Игорь Сапко.

Первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев в свою очередь отметил, что опыт Пермского края будет весьма полезен другим регионам.

- В Архангельской области мы идем почти таким же путем, каким шел Пермский край. Мы тоже начинали с небольших преобразований муниципального уровня. Но Пермский край шагнул дальше и принципиально по-новому посмотрел на систему управления территорией, активно используя возможности, предоставляемые федеральным законом по созданию городских, а сейчас и муниципальных округов. Эта тема актуальна для многих территорий. Опыт Пермского края, не жестко административный, а направленный на развитие территории, на повышение качества жизни, нам интересен. Ряд вопросов, на которые мы сами обращали внимание, над которыми дискутировали, в Прикамье уже получили решение и реализацию, - рассказал Иван Дементьев.

Заместитель председателя Архангельского областного собрания депутатов Игорь Чесноков со своей стороны признался, что ему было интересно, каким образом через нормативно-правовые акты отрегулированы вопросы поддержки преобразованных территорий.

- У нас идут споры с исполнительной властью, как это лучше сделать - через госпрограмму и подзаконные акты или все-таки через законы. Нам понравился подход Пермского края, который нашел решение, в том числе, вопросов поддержки развития преобразованных территорий через региональный закон, - сказал парламентарий.

Отметим, в конце августа в Пермском крае уже побывала делегация Республики Татарстан для обмена опытом в сфере взаимодействия государственных органов с муниципальными образованиями. Также в рамках визита обсуждалась госпрограмма "Региональная политика и развитие территории" - основной механизм поддержки муниципальных образований, на реализацию которого в 2019 году направлено 10,6 миллиарда рублей.

Напомним, за последний год городские округа созданы в границах шести районов. Соликамский район объединен с городом Соликамском, Усольский район - с городом Березники. В ряде других районов - Уинском, Осинском, Карагайском, Кунгурском - объединились некоторые поселения. В текущем году приняты законы о преобразовании 22 территорий Прикамья. В результате в границах бывших районов создано 12 городских и 10 муниципальных округов. В целом с 2006 года в ходе укрупнения муниципальных образований количество муниципалитетов в Прикамье сократилось с 363 до 133.

В настоящее время в Пермском крае действует 26 городских округов, 10 муниципальных районов, 10 муниципальных округов, 87 сельских поселений.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что объединение, поддержанное жителями, позволит муниципалитетам повысить эффективность управления территорией, создать единую вертикаль власти, понятную населению. Глава объединенной территории становится одним центром ответственности за развитие всей территории, при этом сохраняются меры социальной поддержки, установленные для жителей сельских населенных пунктов.

Кроме того, муниципалитеты получают экономию, которая остается в территории и удваивается со стороны края. Эти средства в рамках программы развития муниципалитета можно использовать на решение застарелых вопросов, копившихся годами, - например, в сфере ЖКХ, благоустройства, дорожных ремонтов и т.п. Так, после объединения города Березники с Усольским районом управленческие расходы городского округа сократились на 55,9 миллиона рублей в год (почти 336 миллионов рублей за три года с учетом краевой поддержки). Эти средства будут направлены на развитие территорий Усолья и Березников в ближайшие три года. В частности, на них будут закуплены и установлены игровые комплексы в детских садах, построены сельские клубы, профинансированы автобусные межпоселковые рейсы. Также в городском округе приведут в порядок коммунальные сети: организуют уличное освещение в Усолье, отремонтируют сети тепло- и водоснабжения.

Экономия в Соликамском городском округе составила 41,3 миллиона рублей (почти 248 миллионов за три года с учетом краевой поддержки), в Чайковском - 36,1 миллиона рублей (216,6), в Краснокамском - 16,8 миллионов (более 100 ), в Горнозаводском - 10,8 миллиона (65), в Оханском - 6,5 миллиона (39), в Кизеловском - 5,8 миллиона (34,8 ) и в Гремячинском - 2,5 миллиона рублей (15 миллионов рублей за три года с учетом краевой поддержки).