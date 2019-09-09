Российский легкий самолет Сигма-4 получил электродвигатель от СЭГЗ

Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ) и компании "НаукаСофт" планируют до конца года поднять в воздух легкий двухместный самолет Сигма-4 с полностью электрической силовой установкой и 60-килловаттным двигателем производства Сарапульского электрогенераторного завода (АО "СЭГЗ"). Об этом "РГ" рассказал начальник научно-конструкторского отдела ООО "Экспериментальная мастерская НаукаСофт" Альберт Давидов.

По его словам, двигатель ДТ-60 НС мощностью около 80 лошадиных сил заменит на самолете поршневой австрийский ROTAX. Электрическая силовая установка представлена в двух вариантах с одним источником энергии в виде литий-ионных аккумуляторов, емкость которых рассчитана на 40 минут полета, и с двумя источниками энергии.

Во втором случае обеспечивать мощность, необходимую для поддержания крейсерского полета, будут водородные топливные элементы, а литий-ионные аккумуляторы помогут увеличить мощность двигателя во время взлета и набора высоты. Сигма-4 с электродвигателем Сарапульского электрогенераторного завода станет первым российским пилотируемым электрическим самолетом, поднявшимся в воздух.

- Электросамолет, как средство передвижения, на данный момент не перспективно, потому что продавать его не очень выгодно, но это очень важный шаг для всей отечественной авиации. Технологии, которые мы сегодня отрабатываем на этом проекте совместно с ЦИАМ, с Центром компетенций Национальной технологической инициативы "Новые мобильные источники энергии" при Институте проблем химической физики РАН, с Сарапульским электрогенераторным заводом, обязательно найдут применение в российском авиастроении, - рассказал Давидов.

Создание двигателя ДТ-60 НС для российского пилотируемого электросамолета не первый успешный опыт работы Сарапульского электрогенераторного завода с разработчиками компании "НаукаСофт". Ранее специалисты двух организаций создали двигатель-генератор ДГ-30 НС, который сегодня используется в программе модернизации самолета АН-2 Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина.

По словам заместителя технического директора АО "СЭГЗ" Владимира Илларионова, двигатель ДТ-60 НС обладает рядом уникальных технических характеристик для подобных агрегатов.

- При весе всего в 22 килограмма мощность двигателя составляет 60 киловатт, воздушное охлаждение заменено на жидкостное, двигатель создан на основе постоянных магнитов и имеет внешний вращающийся ротор, - сказал Илларионов.

По данным Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова, элеткрические двигатели для легких летательных аппаратов имеют ряд преимуществ перед их поршневыми аналогами, например, в отличие от двигателей внутреннего сгорания они практически не требуют обслуживания, а стоимость их эксплуатации в разы ниже.