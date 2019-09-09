Новости

Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов 17:20
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду 17:18
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 17:11
В Ингушетии министров выберут по конкурсу 17:03
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью 17:01
Матвиенко: Совфед может предложить изменения в законы о выборах 16:58
На Кубани МВД ищет водителя "приоры-кареты", чтобы оштрафовать 16:54
Россияне предпочитают копить, а не тратить 16:46
В Москве вспоминают жертв теракта на улице Гурьянова 16:31
Умер пассажир самолета, вынужденно севшего в Нижнем Новгороде 16:30
Ученые нашли антигены, защищающие от ВИЧ 16:22
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города 16:18
Лавров прокомментировал призыв Эспера к России быть "нормальной страной" 16:17
Под Липецком многодетная семья лишилась жилья 16:15
Более миллиона человек отметили День города на ВДНХ 16:09
На греческом острове раскопали затерянный город 16:07
СМИ: DC пытается отбить Киану Ривза у Marvel 16:03
Крымчанин осужден за призывы к терроризму в интернете 16:01
МАЗ с "еврокабиной": стала известна цена и объем выпуска 16:00
Британский парламент приостановит свою работу к концу дня 15:52
В Кировской области мужчина напал на полицейского с ножом 15:49
Марат Сафин: Не думаю, что Первый канал пригласит меня снова 15:47
ИЭМЗ "Купол" принял участие в работе МАКС-2019 15:44
На Шри-Ланке 17 человек пострадали из-за разбушевавшегося слона 15:41
На дне Саянского моря найден "женский айфон" возрастом 2100 лет 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 16:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Текст: Валентина Зотикова (Самара)

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Джанабаева ушла от Меладзе

Автор петиции Дмитрий Вертушкин отмечает, что певец был главным гостем Дня города, который Самара отмечала восьмого сентября. "Многие пришли именно на его выступление. Однако, он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты", - говорится в петиции (орфография сохранена - прим. ред.).

"Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей", - пишет Вертушкин.

На данный момент петицию подписал 91 человек. Многие комментаторы поделились негативными откликами на выступление эстрадной звезды.

Культура Музыка Поп-музыка Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Памфилова рассказала о ничтожном количестве нарушений на выборах 8 сентября
Опубликован проект расписания ЕГЭ-2020
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности