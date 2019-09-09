Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Автор петиции Дмитрий Вертушкин отмечает, что певец был главным гостем Дня города, который Самара отмечала восьмого сентября. "Многие пришли именно на его выступление. Однако, он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты", - говорится в петиции (орфография сохранена - прим. ред.).

"Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей", - пишет Вертушкин.

На данный момент петицию подписал 91 человек. Многие комментаторы поделились негативными откликами на выступление эстрадной звезды.