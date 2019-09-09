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09.09.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Умер пассажир самолета, вынужденно севшего в Нижнем Новгороде

Текст: Яна Шамаева

Пассажир скончался на борту самолета, выполнявшего рейс из Владивостока в Москву и вынужденно севшего в Нижнем Новгороде. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: iStock
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- Во время полета пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо. Командиром воздушного судна принято решение посадить самолет на ближайший аэропорт для оказания медицинской помощи. На момент восхождения реанимации на борт, пассажир скончался, - сказали в ведомстве.

Предварительная причина смерти - остановка сердца. Нижегородская транспортная прокуратура проконтролирует оперативность и слаженность действий наземных служб по обеспечению пассажира медпомощью.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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