В Кировской области мужчина напал на полицейского с ножом

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на полицейского, сообщили в понедельник в УМВД РФ по региону.

В минувшее воскресенье к участковому полиции, находившемуся на выходном, обратились за помощью жители поселка Восточный Омутнинского района. К ним приставал неизвестный мужчина, который к тому времени успел разбить стекла в местном доме культуры. Возле здания ДК полицейский и обнаружил пьяного буяна.

Во время задержания тот неожиданно выхватил нож и ударил правоохранителя в живот. Прибывшая из райотдела полиции следственно-оперативная группа задержала злоумышленника. Участковый госпитализирован.

В отношении нападавшего СУ СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.