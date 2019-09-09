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09.09.2019 15:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области мужчина напал на полицейского с ножом

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на полицейского, сообщили в понедельник в УМВД РФ по региону.

Фото: Сергей Венявский/ТАСС
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В минувшее воскресенье к участковому полиции, находившемуся на выходном, обратились за помощью жители поселка Восточный Омутнинского района. К ним приставал неизвестный мужчина, который к тому времени успел разбить стекла в местном доме культуры. Возле здания ДК полицейский и обнаружил пьяного буяна.

Во время задержания тот неожиданно выхватил нож и ударил правоохранителя в живот. Прибывшая из райотдела полиции следственно-оперативная группа задержала злоумышленника. Участковый госпитализирован.

В отношении нападавшего СУ СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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