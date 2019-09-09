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09.09.2019 19:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мордовии семья мальчика, спасшего сестру на пожаре, получит новый дом

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Семья девятилетнего Кирилла Кемайкина, спасшего четырехлетнюю сестренку на пожаре, получит новый дом. Оперативно решить этот вопрос в ближайшее время поручил глава РМ Владимир Волков.
Владимир Волков вручил школьнику футбольный мяч с автографами игроков сборной РФ, а маленькая Лиза получила мягкую игрушку. Фото: Пресс-служба главы РМ Владимир Волков вручил школьнику футбольный мяч с автографами игроков сборной РФ, а маленькая Лиза получила мягкую игрушку. Фото: Пресс-служба главы РМ
Владимир Волков вручил школьнику футбольный мяч с автографами игроков сборной РФ, а маленькая Лиза получила мягкую игрушку. Фото: Пресс-служба главы РМ

Как уже писала "РГ", пожар в селе Ардатово Дубенского района произошел 28 августа. На момент ЧП в доме находились дети: Кирилл и его сестра Лиза. Почувствовав запах гари, мальчик вышел на кухню и увидел клубы дыма, валившие из коридора. Школьник сразу бросился на помощь сестренке: схватив ее на руки, он разбил окно и выбрался на улицу.

Фото: МВД по РМ
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Узнав о случившемся, глава Мордовии Владимир Волков решил отметить юного героя. На торжественной линейке в День знаний Кирилл был награжден благодарностью главы Мордовии за отвагу и находчивость. Кроме того, мальчик получил в подарок часы, рюкзак со школьными принадлежностями, спортивную экипировку и билеты на матч молодежных сборных команд России и Сербии. Власти заверили, что не бросят семью в беде: глава республики распорядился оказать пострадавшим материальную помощь.

На игру "молодежек" РФ и Сербии Кирилл приехал в Саранск с сестрой и родителями. На стадионе "Мордовия Арена" его ожидал очередной приятный сюрприз. Перед началом матча Владимир Волков встретился с юным героем. Лидер региона пообщался с мальчиком и поблагодарил Елену Михайловну и Дениса Юрьевича за воспитание сына. Зная, что Кирилл - большой поклонник футбола, глава республики вручил школьнику футбольный мяч с автографами всех игроков российской национальной сборной и фирменную футболку, а маленькая Лиза получила мягкую игрушку - лисенка. Кроме того, Владимир Волков заверил, что жилищный вопрос семьи будет оперативно решен в ближайшее время, соответствующее поручение уже дано. Помощь в возведении будет оказана через программу минсельхоза по строительству жилья на селе.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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