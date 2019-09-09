В ОЭЗ "Тольятти" открылся индустриальный парк

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" заработал индустриальный парк. Этот инфраструктурный объект был создан в ответ на запрос потенциальных инвесторов, готовых стать резидентами площадки только при условии наличия построенных зданий под производственные корпуса.

Производственные площадки в индустриальном парке будут строиться под конкретный объект инвестора. Такой вариант развития бизнеса позволит резидентам быстрее запускать производство и выходить на самоокупаемость.

- В процессе переговоров с потенциальными инвесторами мы выявляем потребность в аренде готовых производственных площадей, обсуждаем их параметры, - объясняет гендиректор управляющей компании АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Сергей Андреев. - Затем заключаем договор о том, что мы обязуемся построить и сдать помещения в аренду, а компания со своей стороны - арендовать их и реализовать свой проект. В результате инвесторы становятся резидентами ОЭЗ и индустриального парка одновременно.

С получением статуса индустриального парка у ОЭЗ "Тольятти" появятся новые возможности. ОЭЗ сможет привлекать инструменты поддержки федерального министерства промышленности, которое курирует вопрос создания и развития индустриальных парков в регионах. Кроме того, резиденты индустриального парка смогут пользоваться инструментами поддержки Минэкономразвития РФ, доступными всем ОЭЗ. Напомним, на этой территории в рамках развития национального проекта "Международная кооперация и экспорт" действует режим свободной таможенной зоны: разрешен беспошлинный ввоз оборудования, сырья и материалов на территорию зоны и вывоз готового товара на экспорт. На территории ОЭЗ инвесторы работают в условиях особого административного режима с гарантиями государства, получают право выкупа земли по льготной цене и налоговые льготы.

С открытием индустриального парка в министерстве экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области рассчитывают на приток новых инвесторов, рост числа рабочих мест в Тольятти и соответственно увеличение объема налоговых отчислений.

- Не секрет, что и регионы, и все ОЭЗ по стране конкурируют за инвесторов, - отметил Сергей Андреев. - Наша задача - привлечь инвестиции в Самарскую область. Создание индустриального парка позволит использовать его как дополнительную опцию, выравнивая силы в этой конкурентной борьбе. Инициатива создания промышленного парка на территории ОЭЗ принадлежит правительству Самарской области. Мы благодарны губернатору, который поддержал эту идею, ведь ассигнования на строительство производственных корпусов выделяются из регионального бюджета.

Отметим, в Самарской области есть множество инструментов для привлечения инвесторов на такие территории, показавших свою эффективность. Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) в регионе является своеобразным единым окном для всех компаний, которым требуются меры господдержки. АПИ оказывает помощь как в подборе площадки в соответствии с потребностями инвесторов, так и в сопровождении проектов на все этапах запуска, подборе специальных инструментов, облегчающих реализацию инвестиционных планов.

Сегодня в ОЭЗ "Тольятти" 21 резидент, восемь производств уже запущено, общий объем инвестиций резидентов превысил 11 миллиардов рублей, а сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней составила 1,3 миллиарда. До конца года на территории ОЭЗ откроют производства еще три новых резидента, один из которых будет работать на площадке индустриального парка.

Кстати



Депутаты думы Тольятти поддержали переход особой экономической зоны из границ Ставропольского района в черту Автограда.



- Включение ОЭЗ "Тольятти" в границы городского округа дает возможность получить дополнительные конкурентные преимущества перед другими регионами, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Помимо тех льгот, которые предоставляются резидентами ОЭЗ на данном этапе, добавятся преференции по линии Фонда развития моногородов. Федеральный центр отметил ОЭЗ "Тольятти" как одну из самых эффективных подобных площадок в стране.