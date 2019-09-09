В Самаре установили памятник Шостаковичу

В Самаре установили памятник Дмитрию Шостаковичу. Автором бронзовой скульптуры высотой около 3,5 метров стал народный художник СССР Зураб Церетели, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Бронзовая статуя Шостаковича установлена на постамент в сквере около Самарского театра оперы и балета.

Это место, по мнению городского сообщества архитекторов, идеально подходит для памятника композитору. В годы Великой отечественной войны в эвакуации семья Шостаковича жила неподалеку от этого сквера, и в Куйбышеве (прежнее название Самары) композитор дописал легендарную Седьмую ("Ленинградскую") симфонию. 5 марта 1942 года именно в Куйбышеве в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось ее первое исполнение.

В то же время, фонды музея Эльдара Рязанова в Самаре пополнились документами о пребывании в Куйбышеве Шостаковича. С помощью коллег, сотрудников Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, удалось обнаружить ранее неопубликованные письма Дмитрия Шостаковича из Куйбышева к матери Софье Васильевне в блокадный Ленинград, а также стенограмму встречи композитора с коллективом куйбышевской музыкальной школы, которая в настоящее время носит его имя. Эти документы датированы осенью 1941 года и зимой-весной 1942-го.