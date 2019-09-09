В Удмуртии двое детей попали в реанимацию по вине пьяного отца-водителя. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по республике.

Авария произошла в селе Октябрьском Сарапульского района. 32-летний мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии множественные травмы получили три его пассажира - 52-летняя женщина, восьмилетняя дочь и четырехлетний сын. Сейчас они находятся в реанимации.

Выяснилось, что родитель не только был пьян, но и перевозил своих детей без удерживающих детских кресел.