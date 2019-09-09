Врио главы Оренбуржья побеждает на выборах после обработки 100% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области, кандидат от "Единой России" Денис Паслер побеждает на выборах главы региона после обработки 100% бюллетеней.

Он набрал 65,94% голосов. По данным избирательной комиссии региона, Дениса Паслера поддержали 406 тысяч 112 человек. На втором месте - Максим Амелин (КПРФ) с 23,72% голосов. Остальные трое кандидатов набрали меньше 5% голосов избирателей.

В Единый день голосования в Оренбургской области явка составила 39,55%. Напомним, для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.