Санитарными называются рубки, проводимые для улучшения санитарного состояния леса, при которой вырубают больные, поврежденные и усыхающие деревья или весь древостой, утративший устойчивость и целевые функции. Однако зачастую под видом больных в лесах вырубают здоровые деревья, вместо сухостоя - годную к промышленной переработке древесину.
Из регионов регулярно поступают обращения активистов и экологов по поводу обоснованности назначения санитарных рубок на тех или иных лесных делянках. "В ряде случаев подтверждались опасения, что лесопатологи давали подложные заключения, а сроки оформления подобных бумаг и оперативность проведения вырубок наводила на эти мысли и неискушенных общественников. Практика быстрого заметания следов после неправомерных решений лесопатологов наблюдалась и раньше. Этим очень грешили в первую очередь Иркутская область, Бурятия, Забайкалье и Новосибирская область", - рассказал Владимир Гутенев.
На днях активисты выявили грубые нарушения при проведении санитарных рубок и заготовке древесины в Тайшетском лесхозе Иркутской области: вместо больных, поврежденных деревьев и сухостоя уничтожены здоровые деревья, на территории разбросаны порубочные остатки, а протекающий в водоохранной зоне ручей завален бревнами.
Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор научно-исследовательского института Всероссийского добровольного пожарного общества Сибири Сергей Апанович, в таком состоянии не оставляли лес даже "черные лесорубы". "Нарушения видны воочию - сухостой остался на месте. Покореженные и наклоненные деревья, которые подлежат в первую очередь вырубке и вывозу, остались на месте. Судя по пням, выбиралась только лишь деловая древесина, пригодная для использования в промышленности. Более того, совершили переруб, то есть сверх норматива заготовили", - рассказал Сергей Апанович. Протекающий по территории ручей завален бревнами. Это сделано для того, чтобы тяжелая техника могла переехать ручей и перевозить лес, полагают эксперты, поскольку налицо чисто коммерческая составляющая - необходимо было быстро заготовить и реализовать деловую древесину.
Также эксперты выяснили, что на участке более четырех гектаров работы не проводились: лес там в соответствии с договором не вырублен. Но Тайшетский лесхоз отчитался о том, что лес заготовлен, выполнен весь объем работ и древесина реализована, участковое лесничество работы приняло. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.
Больной вопрос - статус лесопатологов, которые дают оценку лесов. "Сегодня по конкурсу заходят разные фирмы типа "Рога и копыта", дают заключения, и под видом санитарных рубок вырубается качественный лес, деловая древесина. И так - по всей стране. Необходимы изменения в федеральном законодательстве, чтобы оценку больного леса делали такие профессионалы, которые работают у нас в институте леса. При этом нужно повышать их статус, заработную плату, увеличивать количество людей и прописывать требования, чтобы они несли потом ответственность за это", - заявил на Национальном лесном форуме в Красноярске депутат Заксобрания Красноярского края, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.
В Совете Федерации создана рабочая группа, которая готовит изменения в лесное законодательство. В Минприроды напомнили, что в июне вступил в силу закон, увеличивший штрафы должностных лиц за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или за включение недостоверных сведений в акт лесопатологического обследования. Правда, сумма все равно невелика и составляет всего от 5 тысяч до 40 тысяч рублей (5-20 тысяч в отношении обычных лесов и 20-40 тысяч в отношении защитных лесов, особо защитных участков лесов, лесов в границах лесопарковых зеленых поясов), тогда как ущерб от каждой конкретной рубки исчисляется миллионами рублей. Так, в июне был арестован министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. За его подписью под видом санитарных рубок под пилы ушло 116 га здорового, по мнению прокуратуры и привлеченных ведомством экспертов, леса в заказнике Туколонь на севере региона. В денежном эквиваленте ущерб составил 880 миллионов рублей.
С 2016 года все акты лесопатологических обследований в субъектах РФ размещаются в интернете и подлежат контролю со стороны Рослесхоза. В актах содержится конкретная информация о месте проведения мероприятий с указанием координат, объемах и сроках мероприятий. Однако, по мнению экологов, этого недостаточно.
"Рослесхоз пока не проявляет необходимой эффективности в защите лесов. В частности, с точки зрения создания единой информационной системы ЕГАИС по лесу, которая должна фактически обеспечивать детальный учет и прослеживание каждого заготовленного дерева. Это станет заслоном для "черных лесорубов" и недобросовестных лесопользователей, которые выходят за периметр арендованного участка. Из-за их неубранных древесных отходов и поджогов, заметающих следы, возникают крупные лесные пожары, - считает Владимир Гутенев. - Вся техника, которая задействована не только в заготовке, но и в перевозке незаконных лесоматериалов, должна конфисковываться. А в первую очередь надо усилить ответственность тех надзорных органов и их сотрудников, которые в силу своих должностных обязанностей дают заключения о целесообразности санитарных рубок".
В августе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации техники, используемой при незаконных лесных вырубках. "Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить. Это невозможно предполагать, - заявил он. - Но тем не менее есть такая точка зрения. Она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб". Конфискации подлежат все орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, а не только пилы.
В этом году Следственный комитет, Генпрокуратура и ФСБ уже проводили параллели между ареалами возникновения пожаров и теми лесными угодиями, которые находятся в пользовании лесных компаний. "Думаю, что анализ данных взаимосвязей позволит выявить возможные нарушения. Конечно, должна быть презумпция невиновности. Но в законодательстве в целях профилактики уже введена такая мера, как предостережение. Я считаю, что лесопользователи и арендаторы, рядом с участками которых возникали пожары, должны получить официальные предостережения от правоохранителей о тех наказаниях и тех уголовных статьях, которые применяются при умышленных поджогах", - резюмирует Владимир Гутенев.
Алексей Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:
- При Минприроды сейчас ведется работа по совершенствованию или, может быть, даже принятию нового Лесного кодекса. Это большая и долгая работа, которая затянется, по моему мнению, минимум на полгода, потому что вопрос очень многогранный и актуальный. Он требует дополнительной проработки с субъектами и с научным сообществом.
Основная проблема с тушением лесных пожаров связана с несколькими факторами. Во-первых, в свое время было резко уменьшено число работников лесной охраны. Если в советское время их было 110 000, то сейчас их работает в лесах 10 000. Сейчас необходимо принять новые нормативы для увеличения численности работников лесной охраны до 40 000 человек. Во-вторых, зачастую в регионах отсутствует необходимая техника. Раньше "Авиалесоохрана" обладала достаточно мощным парком самолетов. В настоящий момент они вынуждены либо арендовать какие-то частные самолеты и вертолеты, либо использовать технику Вооруженных сил и МЧС. Пока будут скоординированы все действия и службы, пожар уже приобретает угрожающие размеры.
Подготовил Тимофей Борисов