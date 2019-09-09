Ущерб от незаконных рубок, которые проводят под видом санитарных на основании актов лесопатологического обследования, может достигать десятков миллиардов рублей. Об этом "РГ" сообщил зампред Центральной ревизионной комиссии ОНФ, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Санитарными называются рубки, проводимые для улучшения санитарного состояния леса, при которой вырубают больные, поврежденные и усыхающие деревья или весь древостой, утративший устойчивость и целевые функции. Однако зачастую под видом больных в лесах вырубают здоровые деревья, вместо сухостоя - годную к промышленной переработке древесину.

Из-за неубранных древесных отходов и поджогов, которыми черные лесорубы заметают следы, возникают крупные лесные пожары

Из регионов регулярно поступают обращения активистов и экологов по поводу обоснованности назначения санитарных рубок на тех или иных лесных делянках. "В ряде случаев подтверждались опасения, что лесопатологи давали подложные заключения, а сроки оформления подобных бумаг и оперативность проведения вырубок наводила на эти мысли и неискушенных общественников. Практика быстрого заметания следов после неправомерных решений лесопатологов наблюдалась и раньше. Этим очень грешили в первую очередь Иркутская область, Бурятия, Забайкалье и Новосибирская область", - рассказал Владимир Гутенев.

На днях активисты выявили грубые нарушения при проведении санитарных рубок и заготовке древесины в Тайшетском лесхозе Иркутской области: вместо больных, поврежденных деревьев и сухостоя уничтожены здоровые деревья, на территории разбросаны порубочные остатки, а протекающий в водоохранной зоне ручей завален бревнами.

Как заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ, директор научно-исследовательского института Всероссийского добровольного пожарного общества Сибири Сергей Апанович, в таком состоянии не оставляли лес даже "черные лесорубы". "Нарушения видны воочию - сухостой остался на месте. Покореженные и наклоненные деревья, которые подлежат в первую очередь вырубке и вывозу, остались на месте. Судя по пням, выбиралась только лишь деловая древесина, пригодная для использования в промышленности. Более того, совершили переруб, то есть сверх норматива заготовили", - рассказал Сергей Апанович. Протекающий по территории ручей завален бревнами. Это сделано для того, чтобы тяжелая техника могла переехать ручей и перевозить лес, полагают эксперты, поскольку налицо чисто коммерческая составляющая - необходимо было быстро заготовить и реализовать деловую древесину.

Также эксперты выяснили, что на участке более четырех гектаров работы не проводились: лес там в соответствии с договором не вырублен. Но Тайшетский лесхоз отчитался о том, что лес заготовлен, выполнен весь объем работ и древесина реализована, участковое лесничество работы приняло. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.

Больной вопрос - статус лесопатологов, которые дают оценку лесов. "Сегодня по конкурсу заходят разные фирмы типа "Рога и копыта", дают заключения, и под видом санитарных рубок вырубается качественный лес, деловая древесина. И так - по всей стране. Необходимы изменения в федеральном законодательстве, чтобы оценку больного леса делали такие профессионалы, которые работают у нас в институте леса. При этом нужно повышать их статус, заработную плату, увеличивать количество людей и прописывать требования, чтобы они несли потом ответственность за это", - заявил на Национальном лесном форуме в Красноярске депутат Заксобрания Красноярского края, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский.

В Совете Федерации создана рабочая группа, которая готовит изменения в лесное законодательство. В Минприроды напомнили, что в июне вступил в силу закон, увеличивший штрафы должностных лиц за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или за включение недостоверных сведений в акт лесопатологического обследования. Правда, сумма все равно невелика и составляет всего от 5 тысяч до 40 тысяч рублей (5-20 тысяч в отношении обычных лесов и 20-40 тысяч в отношении защитных лесов, особо защитных участков лесов, лесов в границах лесопарковых зеленых поясов), тогда как ущерб от каждой конкретной рубки исчисляется миллионами рублей. Так, в июне был арестован министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. За его подписью под видом санитарных рубок под пилы ушло 116 га здорового, по мнению прокуратуры и привлеченных ведомством экспертов, леса в заказнике Туколонь на севере региона. В денежном эквиваленте ущерб составил 880 миллионов рублей.

С 2016 года все акты лесопатологических обследований в субъектах РФ размещаются в интернете и подлежат контролю со стороны Рослесхоза. В актах содержится конкретная информация о месте проведения мероприятий с указанием координат, объемах и сроках мероприятий. Однако, по мнению экологов, этого недостаточно.

"Рослесхоз пока не проявляет необходимой эффективности в защите лесов. В частности, с точки зрения создания единой информационной системы ЕГАИС по лесу, которая должна фактически обеспечивать детальный учет и прослеживание каждого заготовленного дерева. Это станет заслоном для "черных лесорубов" и недобросовестных лесопользователей, которые выходят за периметр арендованного участка. Из-за их неубранных древесных отходов и поджогов, заметающих следы, возникают крупные лесные пожары, - считает Владимир Гутенев. - Вся техника, которая задействована не только в заготовке, но и в перевозке незаконных лесоматериалов, должна конфисковываться. А в первую очередь надо усилить ответственность тех надзорных органов и их сотрудников, которые в силу своих должностных обязанностей дают заключения о целесообразности санитарных рубок".

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации техники, используемой при незаконных лесных вырубках. "Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить. Это невозможно предполагать, - заявил он. - Но тем не менее есть такая точка зрения. Она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб". Конфискации подлежат все орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, а не только пилы.

В этом году Следственный комитет, Генпрокуратура и ФСБ уже проводили параллели между ареалами возникновения пожаров и теми лесными угодиями, которые находятся в пользовании лесных компаний. "Думаю, что анализ данных взаимосвязей позволит выявить возможные нарушения. Конечно, должна быть презумпция невиновности. Но в законодательстве в целях профилактики уже введена такая мера, как предостережение. Я считаю, что лесопользователи и арендаторы, рядом с участками которых возникали пожары, должны получить официальные предостережения от правоохранителей о тех наказаниях и тех уголовных статьях, которые применяются при умышленных поджогах", - резюмирует Владимир Гутенев.

Комментарий

Алексей Майоров, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

- При Минприроды сейчас ведется работа по совершенствованию или, может быть, даже принятию нового Лесного кодекса. Это большая и долгая работа, которая затянется, по моему мнению, минимум на полгода, потому что вопрос очень многогранный и актуальный. Он требует дополнительной проработки с субъектами и с научным сообществом.

Основная проблема с тушением лесных пожаров связана с несколькими факторами. Во-первых, в свое время было резко уменьшено число работников лесной охраны. Если в советское время их было 110 000, то сейчас их работает в лесах 10 000. Сейчас необходимо принять новые нормативы для увеличения численности работников лесной охраны до 40 000 человек. Во-вторых, зачастую в регионах отсутствует необходимая техника. Раньше "Авиалесоохрана" обладала достаточно мощным парком самолетов. В настоящий момент они вынуждены либо арендовать какие-то частные самолеты и вертолеты, либо использовать технику Вооруженных сил и МЧС. Пока будут скоординированы все действия и службы, пожар уже приобретает угрожающие размеры.

Подготовил Тимофей Борисов