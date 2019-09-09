Объекты "Енисейской Сибири" станут Всероссийской студенческой стройкой

Новости

Президент Франции приедет в Москву на праздник Победы 12:49
Светильники ручной работы украсят Москву 12:47
Минск претендует на проведение ЧЕ по легкой атлетике в 2024 году 12:46
В Удмуртии двое детей попали в реанимацию по вине пьяного отца 12:39
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии 12:36
Звезда Marvel появится в новой части франшизы "Миссия невыполнима" 12:33
В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет рейса Владивосток - Москва 12:24
В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель 12:22
Внедорожник Nissan, который не купить в России, показали без камуфляжа 12:20
СМИ: Федор Емельяненко проведет прощальный бой 29 декабря в Японии 12:11
Эд Ширан повторно женится в цирковом шатре 12:09
Жителей поселка в Коми предупредили об опасном медведе 12:08
Mercedes-Benz показал на видео альтернативу S-Class 12:02
В Краснодаре рухнувшее в детсаду дерево придавило двоих детей 11:54
В Удмуртии семья пенсионеров задохнулась в бане 11:48
В Самаре установили памятник Шостаковичу 11:47
Медведев назначил новых замглавы Минпромсвещения и Минэкономразвития 11:45
Избирком озвучил итоги выборов в гордуму Пензы 11:44
В Томске придумали микропылесос для очистки воздуха 11:44
Том Хэнкс сыграет игрушечного космонавта 11:43
Ростовчанина привлекли к ответственности за дебош в Новосибирске 11:42
Новый генпрокурор Украины обсудил резонансные дела с главой МВД 11:35
Рейс Ереван-Москва был задержан после сообщения о наличии бомбы на борту 11:34
Минск принимает матч сильнейших легкоатлетов Европы и США 11:30
Действующие губернаторы и врио одержали победу в регионах 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 11:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Объекты "Енисейской Сибири" станут Всероссийской студенческой стройкой

Текст: Валентин Волгин
Реализация комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь" потребует привлечения большого числа квалифицированных специалистов, в том числе на этапе строительства. В ближайшие годы начнутся работы по возведению ряда крупных промышленных и инфраструктурных объектов, где будут востребованы опыт и механизмы, выработанные движением студенческих отрядов.

В ходе проведения Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития Енисейской Сибири, Молодежной общероссийской общественной организацией "Российский студенческий отряд", региональными отделениями из Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва.

"Всероссийская студенческая стройка" - это специальный статус, присваиваемый объектам, на которые привлекается не менее 10 линейных студенческих отрядов, сформированных не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации.
Красноярский экономический форум поменяет формат

Запуск проекта позволит обеспечить участие более 200 "бойцов" РСО по таким направлениям, как строительство и сервис, уже в 2020 году. В перспективе до 2027 года к стройкам проектов КИП "Енисейская Сибирь" будет привлечено более 1500 участников движения. Участники проекта смогут получить важный профессиональный опыт и повысить уровень компетенций. Работодатель получает помощь в реализации проектов и льготы по налоговым отчислениям за работников.

Компании-инвесторы КИП "Енисейская Сибирь" в данный момент ведут активную подготовку к началу запуска проектов. В ближайшее время планируется приступить к строительным работам по ряду направлений, в том числе инфраструктурных. Это строительство железнодорожной магистрали Кызыл-Курагино, моста Высогорский, дороги Журавлево - Ак-Суг, агропромышленного парка "Сибирь", инвестиционных проектов ОК "РУСАЛ", освоения месторождений нефти и угля на Таймыре.

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко отмечает, что уже в следующем году начнутся работы по ряду проектов.

- Мы видим большой потенциал в привлечении к работам на объектах КИП "Енисейская Сибирь" "бойцов" студенческих отрядов. Получение статуса Всероссийской студенческой стройки позволит нам привлечь студентов из различных регионов, что станет возможностью получить бесценный опыт, познакомить гостей с нашей территорией, принять участие в важном этапе жизни Енисейской Сибири и страны в целом, - отметил Сергей Ладыженко.

Напомним, ранее статус "Всероссийской студенческой стройки" имели проекты строительства объектов Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, строительства космодрома "Восточный".

Губернатор Красноярского края Александр Усс, приветствуя участников смены, отметил, что территория Сибири была местом крупнейших строек:

- Благодаря молодежи, возникли многие объекты: Красноярская ГЭС, Талнах, КАТЭК и многое другое. Сегодня комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", известный всей стране,  включает 32 конкретных объекта, и, конечно же, ждет вас. Я желаю вам, чтобы здесь, плечом к плечу, вы ощутили дополнительный заряд энергии, заразились ей друг от друга, проверили свои планы и нашли себя в "Енисейской Сибири", - сказал Александр Усс.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО Тыва СФО Хакасия Енисейская Сибирь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции
Определились победители на довыборах в Госдуму
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам
Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов