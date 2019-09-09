Объекты "Енисейской Сибири" станут Всероссийской студенческой стройкой

Реализация комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь" потребует привлечения большого числа квалифицированных специалистов, в том числе на этапе строительства. В ближайшие годы начнутся работы по возведению ряда крупных промышленных и инфраструктурных объектов, где будут востребованы опыт и механизмы, выработанные движением студенческих отрядов.

В ходе проведения Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития Енисейской Сибири, Молодежной общероссийской общественной организацией "Российский студенческий отряд", региональными отделениями из Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва.

"Всероссийская студенческая стройка" - это специальный статус, присваиваемый объектам, на которые привлекается не менее 10 линейных студенческих отрядов, сформированных не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации.

Запуск проекта позволит обеспечить участие более 200 "бойцов" РСО по таким направлениям, как строительство и сервис, уже в 2020 году. В перспективе до 2027 года к стройкам проектов КИП "Енисейская Сибирь" будет привлечено более 1500 участников движения. Участники проекта смогут получить важный профессиональный опыт и повысить уровень компетенций. Работодатель получает помощь в реализации проектов и льготы по налоговым отчислениям за работников.

Компании-инвесторы КИП "Енисейская Сибирь" в данный момент ведут активную подготовку к началу запуска проектов. В ближайшее время планируется приступить к строительным работам по ряду направлений, в том числе инфраструктурных. Это строительство железнодорожной магистрали Кызыл-Курагино, моста Высогорский, дороги Журавлево - Ак-Суг, агропромышленного парка "Сибирь", инвестиционных проектов ОК "РУСАЛ", освоения месторождений нефти и угля на Таймыре.

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко отмечает, что уже в следующем году начнутся работы по ряду проектов.

- Мы видим большой потенциал в привлечении к работам на объектах КИП "Енисейская Сибирь" "бойцов" студенческих отрядов. Получение статуса Всероссийской студенческой стройки позволит нам привлечь студентов из различных регионов, что станет возможностью получить бесценный опыт, познакомить гостей с нашей территорией, принять участие в важном этапе жизни Енисейской Сибири и страны в целом, - отметил Сергей Ладыженко.

Напомним, ранее статус "Всероссийской студенческой стройки" имели проекты строительства объектов Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, строительства космодрома "Восточный".

Губернатор Красноярского края Александр Усс, приветствуя участников смены, отметил, что территория Сибири была местом крупнейших строек:

- Благодаря молодежи, возникли многие объекты: Красноярская ГЭС, Талнах, КАТЭК и многое другое. Сегодня комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", известный всей стране, включает 32 конкретных объекта, и, конечно же, ждет вас. Я желаю вам, чтобы здесь, плечом к плечу, вы ощутили дополнительный заряд энергии, заразились ей друг от друга, проверили свои планы и нашли себя в "Енисейской Сибири", - сказал Александр Усс.