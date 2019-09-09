Первый же старт завершился рекордом в женском одиночном катании

Ну, что это, кажется, такое - тренировочные прокаты на публике. А если ее, публики, собралось ровно восемь тысяч, да еще купившей недешевые билеты. Если трибуна Малой арены "Лужников" сплошь обклеена плакатами "Алина", "Алина" … и тоже часто попадающимися на глаза "Zhenya!" в честь двух самых популярных фигуристок Загитовой и Медведевой. И какое чувство возникает у спортсменок, когда клан фанаток Алины выбрасывает на лед в знак любви красные плюшевые короны, а почитатели Евгении - не меньше сотни желтых и тоже игрушечных звездочек.

А главное, что спортсмены отвечают болельщикам отличным катанием. Но лучше всех это удалось Александре Трусовой. 15-летняя воспитанница тренера Этери Тутберидзе впервые в мире при зрителях исполнила в произвольной три четверных - рекорд мира. Который Саша может и превзойти - один прыжок в четыре оборота ей не удался. Сама же произвольная программа чисто случайно превратилась в спор двух четверок лидеров. В первой Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Станислава Константинова. Во второй - Алина Загитова, смотревшаяся эдакой матроной на фоне совсем юных Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Косторной - все четверо из группы Тутберидзе в "Самбо-70". И хотя оценок официально не выставляется, вторая четверка выглядела сильнее. Загитова - уверенно, Щербакова, каким-то чудом техники сменившая прямо во время катания цвет платья, оригинально, Трусова - рекордно, а Косторная классически задорно.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 29 декабря в Красноярске

Медведева, к сожалению, как и в короткой, не удержалась на ногах, выполняя сложный элемент. Ее тренер канадец Брайан Орсер аж подпрыгнул от неожиданности. Туктамышева, упавшая на раскатке, собралась и исполнила все, на что способна. Неплохо смотрелись и Константинова с Самодуровой. И все же светлое будущее за юными исполнительницами четверных, ставших в женском катании не экзотикой, а необходимым компонентом победы. Была бы возможность выставлять на чемпионатах мира и Европы семерых-восьмерых девчонок, мы бы собрали такой урожай медалей и почетных мест. Но счастливиц, которые выстоят в грядущей жесточайшей борьбе на чемпионате России 24-29 декабря в Красноярске, будет лишь трое. Попадание в эту тройку никому не гарантировано. Что только делает честь нашим спортсменам и тренерам.

Пары порадовали несказанно. Появился новый дуэт - олимпийская чемпионка Ксения Столбова и Андрей Новоселов. Этот исконно наш спортсмен волею судьбы несколько сезонов катался за Францию. Его партнерша-француженка ушла, Андрей встал в пару с Ксенией, однако Французская федерация ледовых видов спорта уперлась и никак не разрешала Новоселову выступать за Россию. Трезвые и умные головы отыскались в Международном союзе конькобежцев, в конце концов, и разрешившем возвращение в родные пенаты. Но как же волновалась Ксения и тренер пары Николай Морозов, как переживали в нашей федерации. Но все, теперь можно сказать твердо, получилось. Конечно, по уровню катания экс-француз пока чуть не дотягивает до Столбовой. Но время подтянуться еще есть, а у нас появилась пара, способная бороться с лидерами - Евгенией Тарасовой - Владимиром Морозовым. Они после добровольного ухода своего наставника Максима Транькова совершенствуют мастерство в США у российского тренера Марины Зуевой. И уже сейчас видно: по крайней мере, в хореографии Женя и Владимир здорово, как говорят спортсмены, "повысили".

В танцах в бесспорные фавориты вышли Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Партнер великолепен, партнерша - ослепительно красива. Программа с невиданными элементами поражает оригинальностью. В этом сезоне у наших есть шанс поспорить с многократными чемпионами мира французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Прекрасный танец выдали Бетина Попова и Сергей Мозгов. Если бы только не одно "но" в несколько лишних килограммов, которые надо обязательно сбросить красотке Бетине.

Не может быть фигурного катания без травм, а значит, и естественных волнений. На прокатах не было еще одной нашей лидерской пары Александры Степановой - Ивана Букина. У Саши побаливает спина. Тренироваться пока рискованно - как бы не усугубить боль. Возможно, потребуется операция где-нибудь в Германии. Или, дай бог, обойдется и так? Жаль, если мы не увидим воспитанников Ирины Жук и Александра Свинина на льду. Они и претендуют на медали, и не дают останавливаться в росте другим лидерам, которым так нужна конкуренция, постоянное подстегивание, острое соперничество.

Коротко о мужчинах. Нормально откатал лишь один - Сергей Воронов 1987 года рождения. Легко исполнил четверной и тройной аксель. Завел публику, показал класс. Остальные были непохожи на себя. Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Александр Самарин, Дмитрий Алиев… валились на лед, словно задавшись единой целью вычистить его своими костюмами. Ладно, допустим, что еще не вечер и уж точно всего лишь начало сентября. Есть время. Исправляйтесь, ребята! Тем более все участники прокатов получили право именоваться членами сборной России.