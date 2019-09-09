В Новосибирской области организовали летний отдых для 137 тысяч детей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил начать подготовку к летней оздоровительной кампании 2020 года, при этом сохранив высокий уровень организации. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве региона.

Летом текущего года не было допущено возникновения чрезвычайных ситуаций с детьми, работа загородных лагерей не приостанавливалась. Андрей Травников особо отметил, что это было достигнуто за счет качественной подготовки организаций, эффективного взаимодействия правительства региона с Главным управлением МЧС РФ, контролирующими органами. Также проводились внеплановые проверки загородных лагерей палаточного типа. В течение всего летнего периода вопросам безопасности уделялось особое внимание.

Как сообщил министр труда и социального развития области Ярослав Фролов, минувшим летом организованными видами отдыха, оздоровления и занятости были охвачены около 137 тысяч детей. На проведение летней оздоровительной кампании было выделено 329 миллионов рублей.

По поручению главы региона в ДОЛ "Красная горка" был открыт палаточный лагерь областного отделения "Боевое братство". Это новая учебная база для курсантов военно-патриотического отряда "Юный разведчик Сибири" имени Бориса Керимбаева. Среди участников смены - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Губернатор поручил продолжить работу в этом направлении, учитывая положительный опыт проведения смены.

В Новосибирской области также был организован отдых 99 детей, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области.

Справка

По данным министерства труда и соцразвития региона, в загородных лагерях отдохнуло около 50,5 тысячи детей, в лагерях с дневным пребыванием - более 68 тысяч детей; временно трудоустроено свыше шести тысяч подростков. Всего в летнюю оздоровительную кампанию работали 69 лагерей, в том числе 50 загородных, 12 палаточного типа, семь санаторно-оздоровительных. Кроме того, в этом сезоне было открыто 952 лагеря с дневным пребыванием детей (в 2018 году - 946), за пределами региона - на морских побережьях - отдохнули 323 ребенка.