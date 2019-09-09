В Госдуму внесен законопроект о пенсиях работникам села, переехавшим в город

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий платить повышенную пенсии не только пожилым людям, отдавшим сельскому хозяйству не менее 30 лет и продолжающим жить в сельской местности, но и тем, кто со временем переехал в город.
Документ подготовлен Законодательным собранием Алтайского края.
По действующему законодательству, труженики села, продолжающие жить в сельской местности, получают 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и инвалидности. Но если они переехали в город - нет.
В Алтайском крае посчитали эту норму несправедливой, ведь многие пожилые люди переезжают по объективным причинам, как правило, когда состояние здоровья становится тяжелым, и они начинают нуждаться в помощи близких. В связи с этим предлагается платить надбавку к пенсии всем, кто имеет длительный стаж работы на селе вне зависимости от того, где люди живут в старости.