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09.09.2019 18:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крупнейший в России ветропарк возведут на Ставрополье

Текст: Александр Емельяненков
Современные объекты ветрогенерации в Адыгее, Ростовской области и на Ставрополье совокупной мощностью 1000 мегаватт планируется ввести в ближайшие четыре года.

Новостью этого дня стало известие о выданном разрешении на строительство Кочубеевская ВЭС в одноименном районе Ставропольского края. Парк ветрогенераторов общей мощностью 210 МВт разместится на территории 725187 квадратных метров и станет крупнейшим на этот день в России.

Фото: Алексей Гусев
Адыгея стала пилотной площадкой в развитии ветроэнергетики РФ

Напомним, что развитие ветроэнергетики и локализацию производства необходимого для этого оборудования российские компании ведут на условиях технологического партнёрства с европейцами. В частности, с голландской фирмой "Lagerwey" российская "НоваВинд" создала в ноябре 2017 года совместное предприятие "Red Wind B.V." - оно отвечает за маркетинг, продажи и поставки ветроустановок "под ключ".

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Губернатор Ростовской области заложил первый камень ветропарка

В феврале 2019 года Минпромторг России, "НоваВинд" и "Red Wind B.V." подписали специальный инвестиционный контракт на развертывание в Волгодонске на базе "Атоммаша" промышленного производства и сборки ключевых узлов ветроустановок. Как было сообщено по горячим следам, серийная мощность производства составит до 96 комплектов в год. Объем инвестиций в производство - 955 млн рублей.

Комментируя новость о Кочубеевской ВЭС, заместитель гендиректора "НоваВинд" Андрей Нестерук отметил, что общая мощность планируемых к сооружению ветроэлектростанций в Ставропольском крае - 400 МВт. А разрешение на строительство означает, что проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех регламентов, в том числе экологическим и санитарно-эпидемиологическим, требованиям пожарной безопасности, а также нормативно-технической документации и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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