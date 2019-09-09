В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель

В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам. Об этом в понедельник сообщили в республиканском управлении МВД.

Инцидент произошел в 8.30 на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford, за рулем которого находился житель Надтеречного района Чечни.

- Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, - говорится в сообщении ГУ МВД по ЧР.

От полученных ранений нападавший скончался. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают следователи.