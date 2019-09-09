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Проект: В регионах

В Ингушетии министров выберут по конкурсу

Текст: Алена Ларина (Магас)
В Ингушетии стартовал конкурс на кадровое обновление, по результатам которого будут выбраны вице-премьер регионального правительства, несколько министров и их заместителей.
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия

Многие участники конкурса войдут в кадровый резерв.

Фото: Алена Ларина/РГ
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- На эти должности будут выбраны как опытные, так и молодые люди. В будущей работе от них требуется руководствоваться законом, должностными обязанностями и переживать душой за участок, за который они отвечают. В республике нужно навести порядок во всех отраслях, надеемся найти тех, кто сможет это сделать, - пояснил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Конкурс так и назвали "Ингушетия. Курс на обновление". Создан сайт проекта. Чтобы стать его участником, нужно зарегистрироваться по ссылке и получить индивидуальный ключ. Сделать это легко даже с мобильного устройства.

Принять участие в кадровом соревновании может любой желающий от 23 до 60 лет с высшим образованием, постоянно проживающий в Ингушетии.

- На последнем этапе конкурса нужно доказать, что ты - эксперт в заявленной области, обладаешь хорошими управленческими качествами и являешься лидером по жизни, - рассказал сотрудник конкурсной комиссии по техническим вопросам Микаил Илезов.

В оценочное жюри проекта вошли сотрудники Ингушского госуниверситета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, которая помогает региону в организации и проведении конкурса. Всем финалистам при их желании гарантировано трудоустройство, а победители займут руководящие посты в республике.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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