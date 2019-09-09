В Ингушетии подвели предварительные итоги выборов

В Ингушетии по предварительным итогам прошедших выборов депутатов муниципальных образований лидируют кандидаты от партии "Единая Россия". Об этом "РГ" сообщил председатель республиканского избиркома Мусса Евлоев.

- Выборы состоялись во всех 39 муниципальных образованиях, где планировались. В городе Сунжа они пройдут в следующем году, а в сельском поселении Бейни Джейрахского района функции представительного органа осуществляет сход граждан, - рассказал Евлоев.

Голосование везде по республике прошло спокойно. На горячую линию ЦИК России поступила одна жалоба по нарушениям, но при проверке она не подтвердилась.

На избирательных участках присутствовало около 700 наблюдателей от Общественной палаты РФ, политических партий, общественных движений, в том числе казачества, и самих кандидатов.

На депутатские мандаты претендовало 824 человека, избрать же в Ингушетии нужно 456 депутатов. В выборах участвовали кандидаты от шести политических партий. По предварительным подсчетам, на первом месте - "Единая Россия", на втором - "Справедливая Россия", остальные мандаты разделили между собой четыре партии.