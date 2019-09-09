В КЧР после ремонта открыли участок федеральной трассы Черкесск-Домбай

Участок федеральной автомобильной дороги А-155, протяженностью 15 километров, был открыт в Карачаево-Черкесии в День Республики.

В торжественной церемонии приняли участие глава региона Рашид Темрезов и начальник Упрдор "Кавказ" Руслан Лечхаджиев. Под звуки фанфар они перевернули дорожный знак, запустив таким образом автомобильное движение.

Первыми обновленную трассу протестировали сами дорожные строители. По дороге проехала колонна спецтехники, занятая в реконструкции.

- Открытие участка трассы А-155, является значимой вехой в комплексном развитии дорожной инфраструктуры региона. Современная трасса даст мощный импульс для дальнейшего развития региона, в том числе и в сфере туризма, отметил Рашид Темрезов.

В результате масштабной реконструкции ее пропускная способность увеличилась в 2,5 раза и составила 45 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас этот участок пути расширен до четырех полос, установлено барьерное ограждение, что существенно повысило безопасность движения. Участок дороги протяженностью два километра, где имеется опасность схода оползней, укреплен буронабивными и бетонными подпорными сваями. Световозвращающие дорожные знаки и разметка из термопластика обеспечат автомобилистам комфортный и безопасный проезд в любое время суток.

Федеральная автомобильная дорога А-155 имеет стратегически важное значение для республики. Трасса связывает Черкесск с курортами Кавказских Минеральных Вод, знаменитыми на всю страну курортами Домбай, Теберда и Архыз, а также ведет к аэропорту "Минеральные Воды" и астрофизической обсерватории РАН.

Параллельно с реконструкцией пути, дорожные строители обновили инфраструктуру населенных пунктов через которые проходит автодорога. В частности, установлены новые линии электропередач и связи, водопроводов и газовых сетей, уложены тротуары с пешеходными перильными ограждениями, благоустроены съезды в улицы и дворы, установлена современная система водоотвода.

Отметим, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2019 году планируется запустить движение на четырехполосной дороги через город Усть-Джегуту. Сейчас ведется активное строительство четырехполосной трассы в объезд Черкесска. Завершается проектирование и уже в следующем году начнется строительство другого участка Юбилейный-Знаменка. Таким образом, будет реализован большой проект по строительству объездной дороги от восточного въезда в Черкесск до поселка Знаменка. Также на этот год запланирован ремонт пяти искусственных мостовых сооружений.