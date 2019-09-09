В парламент Кабардино-Балкарии прошли пять партий

Пять из шести партий, кандидаты от которых баллотировались в шестой созыв парламента Кабардино-Балкарии, прошли пятипроцентный барьер.

- Больше всего мандатов получила партия "Единая Россия" - 50, у КПРФ 9 мест в новом парламенте, у "Справедливой России" - 7. Еще по два места у ЛДПР и "Зеленых", - сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Мусса Джаппуев.

Партия "Гражданская платформа" набрала 0,62 процента голосов и не сможет занять ни одного места в новом парламенте.

Третьего октября члены парламента КБР VI созыва должны будут выбрать нового главу республики. Президент России Владимир Путин 5 сентября утвердил три кандидатуры на эту должность - нынешнего врио главы КБР Казбека Кокова, министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева и директора республиканского филиала компании "РусГидро" Игоря Кладько.