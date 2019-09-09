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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Александр Гуцан: Выборы в СЗФО прошли без серьезных нарушений

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан прокомментировал итоги Единого дня голосования и отметил, что во всех регионах кампании прошли в штатном режиме.

Эксперты: Слухи о нарушениях на выборах в Петербурге - это фейки

- Значение выборов сложно переоценить. В Единый день голосования был избрал один депутат Государственной Думы, губернаторы трех регионов, на муниципальном уровне прошло 470 избирательных кампаний, переизбрались представители трех административных центров, в Петербурге и Ленобласти почти полностью переизбран депутатский корпус органов МСУ, на четыре тысячи мандатов претендовали около 14 тысяч кандидатов, - привел статистические данные Александр Гуцан.

По оценкам полпреда, выборы в регионах Северо-Запада прошли без существенных нарушений действующего избирательного законодательства, прошли открыто, в избирательные комиссии поступило минимальное количество жалоб.

В пользу того, что выборы становятся более открытыми, по словам Гуцана, говорит то обстоятельство, что растет число кандидатов на выборные должности.

Неприятной особенностью кампании полпред назвал фейковые новости о нарушениях. Правда, в их появлении Александр Гуцан увидел и положительное обстоятельство.

- Может это и хорошо, что в Сети интернет гуляет и такие фейковые новости, это свидетельствует, что фактически нарушений нет, нечего показать, не о чем говорить и приходится просто выдумывать, - отметил Александр Гуцан.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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