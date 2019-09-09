Эксперт назвал самую подделываемую купюру

72 процента от всех выявленных в СЗФО во втором квартале этого года фальшивых купюр пришлось на имитации банкноты в пять тысяч рублей, сообщил заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала.

По словам эксперта, на втором месте оказались тысячерублевые купюры (21 процент от всех выявленных фальшивок). А вот купюры номиналом в 2000 рублей подделывают значительно реже. С апреля по май во всех регионах Северо-Запада обнаружено всего 56 таких банкнот (4,5 процента от общего числа подделок).

Шаптала связывает это с высокой степенью защиты банкнот нового образца.

Эксперт отмечает, что подавляющее большинство фальшивых купюр печатается на обычном цветном принтере. Но мошенники стремятся подделать водяные знаки или сымитировать защитную нить. Чтобы не получить фальшивую банкноту, необходимо проверять купюру по трем признакам, в частности, убедиться, что на ней есть защитная нить, цветопеременные элементы, скрытое изображение символа рубля. При этом в банкоматах поддельную купюру получить невозможно, поскольку аппараты ведут проверку банкнот минимум по четырем признакам.

Банкноты с низким номиналом подделывают крайне редко - слишком велика себестоимость фальшивки. Правда, как отмечает Шаптала, в регионах СЗФО было выявлено две поддельных пятирублевых монеты.

С какой целью их подделали и какова была себестоимость работ, осталось загадкой.

По данным Северо-Западного ГУ Банка России, с апреля по июнь в регионах СЗФО было обнаружено 1175 поддельных банкнот. При этом относительно второго квартала прошлого года подделок стало меньше на 12 процентов.

Стоит отметить, что часто граждане сомневаются в подлинности купюр в своих кошельках. В Северо-Западном ГУ Банка России советуют в таких случаях относить купюры в любой банк на бесплатную экспертизу. В подавляющем большинстве случаев выясняется, что банкноты настоящие, просто поврежденные или ветхие.