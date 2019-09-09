Калининградка наказала застройщика за плесень в квартире

Жительница Калининграда отсудила у застройщика почти 200 тысяч рублей за плесень, покрывшую стены ее новой квартиры. Кроме того, возводившую дом компанию обязали устранить строительные недоделки.

Женщина справила новоселье в 2014 году. Но вскоре прошли сильные "косые" дожди, и на новой кухне появились мокрые пятна и плесень.

- Владелица квартиры обратилась с претензией к застройщику, и компания отремонтировала кухню и фасад, - отмечает калининградский юрист Илья Гуков, представлявший интересы калининградки в суде. - Однако строительный дефект в стене, из-за которого влага попадала в жилое помещение, не устранили. Через несколько месяцев опять пошли дожди, и кухня вновь отсырела.

Фемида назначила судебную экспертизу, которая подтвердила: дефекты появились не на этапе эксплуатации, а во время строительства дома. Как следствие, Московский районный суд Калининграда обязал застройщика отремонтировать и кухню истицы, и стену дома. Кроме того, в пользу владелицы квартиры взыскали неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение требований потребителя и судебные расходы. Застройщик подал апелляцию в Калининградский областной суд, но решение суда первой инстанции было признано законным и обоснованным.

- Я бы рекомендовал истцам присутствовать при производстве экспертизы, которая в подобных процессах играет решающую роль. Мы с владелицей квартиры всегда находились рядом с экспертами и были уверены, что отражение в итоговом заключении найдут все дефекты, - подвел итог юрист.