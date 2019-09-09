Медведев назвал внушительным результат Беглова на выборах губернатора

Внушительным назвал премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев победный результат Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

На следующий день после Единого дня голосования глава правительства прилетел в город на Неве для открытия Менделеевского съезда по общей и прикладной химии и на правах председателя "единороссов" воспользовался возможностью, чтобы заехать в местный штаб ЕР, чтобы поздравить товарищей по партии с результатами волеизъявления граждан.

"Выборы завершились. Хочу поздравить избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова", - заявил он. Победа достигнута с "внушительным, устойчивым результатом, заметил Медведев. По данным на 12:00 понедельника после обработки 98,93 процентов протоколов Беглов лидировал с 64,47 процентами голосов.

Сам врио губернатора Санкт-Петербурга обратил внимание, что шел на выборы в статусе самовыдвиженца, но "Единая Россия" его поддержала и помогала. "Спасибо вам большое. Я вас тоже поздравляю с хорошим результатом. Будем дальше взаимодействовать", - заверил он.

- Мы также считаем Александра Дмитриевича близким нам человеком, - сказал в ответ Медведев. - Поздравляем еще раз, желаем успехов в должности губернатора Санкт-Петербурга.

В Единый день голосования "Единая Россия" в целом продемонстрировала убедительный результат. На муниципальных выборах она получила примерно 85 процентов мандатов, сообщил председатель ЕР. "Это свидетельствует о доверии наших граждан. По многим регионам представительство наша партия улучшила", - констатировал Дмитрий Медведев.

Но итоги выборов "единороссам" еще только предстоит проанализировать. Особенно практику участия кандидатов от партии в качестве самовыдвиженцев. "Надо все взвесить, определенные уроки извлечь надо и из этой истории, - считает премьер. - Может быть, нам и не нужно подобную модель использовать, потому что она вряд ли нам что-то добавляет, но вот что отнимает в таких случаях - это точно".