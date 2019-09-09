Министерство просвещения поможет Петербургу с выкупом школ и детсадов

Новости

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из "черных списков" 20:21
МИД: СПВД все еще жизнеспособен 19:44
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата 19:24
Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма 19:17
Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для участников "банды ГТА" 19:11
На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 18:45
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин 18:38
Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit 18:26
Исследование: В Германии не хватает учителей 18:03
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 18:00
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал 17:58
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 17:57
Эксперт назвал самую подделываемую купюру 17:45
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае 17:35
Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября 17:33
Матвиенко рассказала, в каком случае продолжит работу на посту спикера СФ 17:31
Врач-диетолог: Нельзя ежедневно кормить ребенка хлопьями 17:27
Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов 17:20
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду 17:18
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 17:11
В Ингушетии министров выберут по конкурсу 17:03
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью 17:01
Матвиенко: Совфед может предложить изменения в законы о выборах 16:58
На Кубани МВД ищет водителя "приоры-кареты", чтобы оштрафовать 16:54
Россияне предпочитают копить, а не тратить 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 19:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новые места для детей

Министерство просвещения поможет Петербургу с выкупом школ и детсадов
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
Санкт-Петербург получит от федерального центра дополнительные средства на выкуп помещений для новых детских садов и школ. Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении Северной столице межбюджетного трансферта в размере 9,7 миллиарда рублей одобрено постановлением городского правительства.
Приобретение школ позволит создать в районах с интенсивным жилищным строительством места для тысяч детей. Фото: Photoxpress Приобретение школ позволит создать в районах с интенсивным жилищным строительством места для тысяч детей. Фото: Photoxpress
Приобретение школ позволит создать в районах с интенсивным жилищным строительством места для тысяч детей. Фото: Photoxpress

Напомним, решение об оказании столь значительной поддержки Петербургу было принято правительством РФ в апреле нынешнего года. Согласно тексту документа, средства выделяются на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы РФ "Развитие образования", "имея в виду приобретение в 2019 году зданий и помещений для создания не менее 3580 мест в дошкольных образовательных организациях и 3475 мест в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга".

Только в Московском районе к новому учебному году удалось выкупить три здания - два для детских садов и одно для школы

- До конца года будет приобретено не менее 24 детских садов и четыре общеобразовательных школы, - уточнили в Смольном. - Это позволит создать в районах с интенсивным жилищным строительством дополнительные места для более чем семи тысяч воспитанников детских садов и школьников.

Фото: РИА Новости
Эксперты назвали города, в которых россияне хотели бы купить жилье

Только в Московском районе к новому учебному году при поддержке федерального бюджета уже удалось выкупить три здания - два для детских садов и одно для школы. Как уточнили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга, "детский сад на Варшавской улице был построен и введен в эксплуатацию еще в 2016 году, однако в бюджете не было средств на его выкуп". Теперь это здание и детсад на Среднерогатской улице стали собственностью города. "Также при поддержке федерального бюджета у инвестора была выкуплена школа на 825 мест на проспекте Космонавтов", - добавили в городской администрации.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений