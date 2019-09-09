Министерство просвещения поможет Петербургу с выкупом школ и детсадов

Санкт-Петербург получит от федерального центра дополнительные средства на выкуп помещений для новых детских садов и школ. Соглашение с Министерством просвещения РФ о предоставлении Северной столице межбюджетного трансферта в размере 9,7 миллиарда рублей одобрено постановлением городского правительства.

Напомним, решение об оказании столь значительной поддержки Петербургу было принято правительством РФ в апреле нынешнего года. Согласно тексту документа, средства выделяются на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы РФ "Развитие образования", "имея в виду приобретение в 2019 году зданий и помещений для создания не менее 3580 мест в дошкольных образовательных организациях и 3475 мест в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга".

Только в Московском районе к новому учебному году удалось выкупить три здания - два для детских садов и одно для школы

- До конца года будет приобретено не менее 24 детских садов и четыре общеобразовательных школы, - уточнили в Смольном. - Это позволит создать в районах с интенсивным жилищным строительством дополнительные места для более чем семи тысяч воспитанников детских садов и школьников.

Только в Московском районе к новому учебному году при поддержке федерального бюджета уже удалось выкупить три здания - два для детских садов и одно для школы. Как уточнили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга, "детский сад на Варшавской улице был построен и введен в эксплуатацию еще в 2016 году, однако в бюджете не было средств на его выкуп". Теперь это здание и детсад на Среднерогатской улице стали собственностью города. "Также при поддержке федерального бюджета у инвестора была выкуплена школа на 825 мест на проспекте Космонавтов", - добавили в городской администрации.