Учебный год для многих школ по всей России начался с новинки: смартфоны попали под эмбарго. И детям, и учителям рекомендовано переводить их в режим "без звука".

А на уроках и вовсе убирать личные гаджеты подальше. В идеале для них должны быть установлены специальные контейнеры для хранения.

Даже в двух соседних школах сейчас может быть разное отношение к мобильникам: в одной - запрещают, в другой - разрешают

Много ли школ в итоге ввели тотальный запрет на мобильники? Как выкручиваются родители, чтобы оставаться на связи с ребенком? Кто принимает окончательное решение? Корреспонденты "Российской газеты" увидели реальную "картинку" в регионах: где смартфоны лежат на партах, и где гаджеты в класс не пустили.

Чатик подождет

- В нашей семье шесть школьников: два первоклассника, двое - в шестом классе, по одному - в пятом и в четвертом. 1 сентября учителя начальной школы ввели полный запрет на использование мобильных. Так и сказали: "С собой детям не давать. Если возникнет какая-то необходимость, телефон всегда есть у педагога", - говорит многодетная мама из Ростова-на-Дону Наталья Трушкова. - С учетом того, что детей в школу приводят и забирают, это правильно. Старшим вместо смартфонов мы купили обычные кнопочные телефоны, так как ребята на занятия ездят сами.

Чем хороши обычные "звонилки"? Связь есть. Интернета нет. А значит, дети всегда смогут сообщить что-то важное.

При этом чатики, соцсети и онлайн-игрушки не будут отвлекать их от уроков.

- Многие родители пошли на такую замену. Это решение мы согласовали на собрании, - говорит классный руководитель из Ростова-на-Дону Юлия Лепехина. - Кнопочные телефоны - выход, который устраивает и учителей, и родителей.

В ответе за имущество

Напомним, в конце августа Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Российская академия образования и минпросвещения опубликовали рекомендации по ограничению личных мобильников в школе.

Цель самая благая - забота о здоровье детей: снижение нагрузки на зрение, на психику ребенка. Однако это именно рекомендации, а не строгий запрет. И далеко не все российские школы готовы этим рекомендациям следовать.

Ведь наладить сбор и хранение мобильников плюс "дежурную" связь с родителями - задача не из простых. Кто будет делать эту работу? Опять учителя, у которых и так огромная нагрузка? И что помешает ученику сдать один гаджет, а второй пронести на урок в кармане? По этим причинам в том числе не пошли на запрет школы в Мурманской области.

Вторая важная причина - юридические вопросы. Например, в Самаре решение о запрете сотовых может принять только совет школы, куда входят и учителя, и родители. Однако корреспондентам "РГ" не удалось найти ни одну самарскую школу, где совет бы поддержал или одобрил такой запрет.

- Школа может давать какие-либо рекомендации, но запрещать или разрешать - у нас нет ни прав, ни возможностей, так как само понятие "запрет" подразумевает серьезный контроль. Для этого у нас нет ресурса, - говорит директор МБОУ лицей № 8 из Нижнего Новгорода Ирина Ярцева. - На данном этапе мы просто рекомендуем родителям не покупать детям дорогие гаджеты. Я и сама в школе пользуюсь дешевым телефоном.

- Нам категорически запретили заниматься сбором у детей телефонов и вообще брать их в руки, потому что это не наше имущество. Телефон может сломаться, и педагог потом будет за это нести ответственность, - говорит учитель из Хабаровска Анастасия Качан.

А вот в красноярской школе № 121 ограничить использование телефонов решили сами ученики - совет старшеклассников. В коридорах появились наклейки с напоминанием об этом. Исключение составляют лишь те занятия, где педагоги сами предлагают детям использовать гаджеты в учебных целях.

Урок уходит в цифру

Третья причина, по которой школы говорят мобильникам "да" - курс на цифровизацию. Все столичные классы используют гаджеты и ресурсы Московской электронной школы (МЭШ). В Министерстве образования Пермского края тоже пока не планируют декларативно запрещать смартфоны: дети все активнее используют цифровые платформы для учебного процесса. К тому же в регионе с нынешнего года запускается Электронная пермская образовательная система (ЭПОС-школа).

- На уроках ребята для выполнения различных учебных задач активно используют на своих смартфонах приложения Google, облачные технологии и мессенджеры, - пояснила заместитель директора по инновационной деятельности "Экономической школы № 145" города Перми Елена Завьялова. - С помощью мобильного устройства можно изучить какую-либо 3D-модель, например организм человека или Солнечную систему.

Уфа, Грозный и Питер

В некоторых регионах ситуация прямо противоположная. Централизованный запрет на мобильники действует уже несколько лет. Например, в Чеченской Республике.

- Скажу честно, я всегда относился к этому скептически. Мне, как современному и молодому учителю, хочется использовать большое разнообразие приложений, познавательных онлайн-ресурсов, - говорит победитель конкурса "Учитель года России-2018", общественный советник министра просвещения Алихан Динаев. - Но побывав в десятках школ по всей стране, я стал менять свою позицию. Что я видел? Дети на переменах не играют, не бегают, мало говорят друг с другом. Они стоят или ходят, уставившись в телефон. У большого числа учеников при этом еще и наушники. В результате перерыв, который должен дать детям время отдохнуть, прийти в себя, просто поболтать, превращается в минуты, когда ученики "сидят" в телефонах, нанося очередные удары по своему здоровью.

В школах Санкт-Петербурга тоже существует неписаное правило: проносить смартфоны на уроки детям не разрешается. Они сдают их перед началом занятий и получают при выходе из школы.

- Правда, некоторые особо ушлые ученики умудряются их все же проносить тайком. И зависают в виртуальном мире прямо на занятиях. Это еще и демонстрирует материальное неравенство одноклассников, которое особенно ранит подростков, - считает мама двух сыновей-школьников Светлана Важенина.

С 2019 года курс на запрет смартфонов решила взять и Республика Башкортостан. Депутаты Госсобрания - Курултая Башкирии обещают разработать для этого нормативные акты. При этом в ряде местных школ уже давно действуют свои ограничения.

- В нас в гимназии запрещено доставать телефон и во время уроков, и в перерыве. Ученики начальных классов выключают их при входе в школу, убирают в портфель и включают только перед уходом домой. Если вдруг нарушат правило, то их сильно ругают. Мы уже привыкли, - рассказывает мать второклассника уфимской гимназии № 3 Елена.

Смартфоны по коробочкам

Однако таких регионов, где решение принимается на уровне субъекта РФ, все-таки единицы. Чаще всего школа выкручивается сама. Поэтому даже в двух соседних образовательных организациях сейчас может быть разное отношение к мобильникам.

Так, по словам директора гимназии № 36 города Краснодара Надежды Давыдовой, ученики "началки" складывают свои смартфоны в специальную коробочку, стоящую на видном месте. При этом они должны быть на "беззвучке".

- Такой порядок у нас действует с прошлого учебного года, - пояснила директор. - Он был введен по просьбе родителей, и никаких проблем не возникает.

В СОШ № 70 Краснодара другие правила.

- Мой ребенок четко знает: как только пришел в школу, нужно перевести телефон в беззвучный режим и убрать в портфель, - говорит мама второклассника Алина Невзорова. - Так поступают все дети, поэтому надобности в каких-то коробочках просто не возникает.

Надели "умные" часы

А вот что еще интересно - в опубликованных рекомендациях по ограничению мобильных устройств ничего не говорится о носимых гаджетах - типа "умных" часов. И школьники этим активно пользуются. Одни учителя и родители "против". Другие - "за".

- У некоторых детей я видела смарт-часы. Но мне кажется, они все-таки отвлекают. А вот кнопочные телефоны - нет, - говорит мама первоклассника из Астрахани Ксения Дорошенко.

Наладить сбор и хранение мобильников плюс "дежурную" связь с родителями - задача не из простых. У многих школ пока нет ни ресурсов, ни возможностей

- Мне очень нравится, когда вместо мобильных дети приходят с "умными" часами. На этих устройствах нельзя играть, но с их помощью можно оставаться на связи. В некоторых моделях есть функция прослушки: родитель может узнать, где находится ребенок и с кем, - делится опытом учитель начальных классов из Екатеринбурга Татьяна Аникина. - Допустим, родители не знают, вышел ребенок из школы или еще нет. Звонят на эти "часы" и слышат, что я задержала ребят после уроков, чтобы, скажем, заполнить дневники. Меня совершенно не беспокоит, что мои уроки прослушивают таким образом - мне скрывать нечего.

Официально

Ольга Васильева, министр просвещения:

- Рекомендовано сократить использование мобильных устройств в образовательном процессе. Ограничение поддержали 89 процентов родителей, 90 процентов учителей и 61 процент детей. Хотя я понимаю, насколько ребятам тяжело свыкнуться с мыслью, что с телефонами придется расстаться на время учебы. Понимаю, что будет сложно. Но это мировая практика. Те или иные ограничения на использование мобильных телефонов есть, например, в Австралии, Бельгии, Франции, Великобритании, Канаде, Малайзии.