Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева

Новости

Британский парламент приостановит свою работу к концу дня 15:52
В Кировской области мужчина напал на полицейского с ножом 15:49
Марат Сафин: Не думаю, что Первый канал пригласит меня снова 15:47
ИЭМЗ "Купол" принял участие в работе МАКС-2019 15:44
На Шри-Ланке 17 человек пострадали из-за разбушевавшегося слона 15:41
На дне Саянского моря найден "женский айфон" возрастом 2100 лет 15:41
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли 15:36
Российский Hyundai Creta дождался обновления 15:26
"Манчестер Сити" первым потратил миллиард евро на трансферы 15:25
Новость о вспышке пневмонии в московской больнице оказалась ложной 15:23
В Египте для посетителей открыли гробницу четвертого пророка Амона 15:23
В Петербурге зафиксирован рост цен на комнаты в коммуналках 15:20
13 партий смогут не собирать подписи перед выборами в Госдуму 15:05
Умер гитарист Ареты Франклин и соратник Rolling Stones Джимми Джонсон 14:56
Стартовали естественнонаучные соревнования для школьников 14:52
Рогозин: У пытавшихся попасть на режимный объект интересное гражданство 14:52
Хаджимба побеждает во втором туре президентских выборов в Абхазии 14:42
Проект помощи Беларуси в области демографии подписан в ООН 14:40
Тайфун сорвал крышу канцелярии митрополита всея Японии в Токио 14:39
Беспилотные автомобили "Яндекса" проехали 1 млн километров 14:38
"Калашников" может создать катер для эвакуации космонавтов 14:31
На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году 14:30
В Севастополе младенец выпал из окна на девятом этаже 14:28
В Петербурге влюбленные приехали в ЗАГС на троллейбусе 14:27
Lada Vesta получила странный цвет 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 14:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева

Текст: Владимир Кузьмин ( Санкт-Петербург)
Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Если идея будет одобрена, то лауреаты смогут получать по 250 тысяч долларов.

В Петербурге начал работу XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Такие международные научные форумы более века проводятся каждые пять лет в крупнейших научных и культурных центрах России. В этом году, провозглашенном Генеральной ассамблеей ООН международным годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия ее открытия выдающимся отечественным ученым Дмитрием Менделеевым, съезд соберет более трех тысяч участников, в том числе 300 иностранных ученых из 52 стран мира. Оргкомитет международного года в России возглавил лично премьер-министр Дмитрий Медведев.

Открывая форум, глава правительства напомнил слова самого Менделеева, который говорил, что границ научному познанию предвидеть невозможно. В современном мире, обратил он внимание, исследовательская работа основывается на сотрудничестве разных стран, что стирает государственные границы, создает большую основу для международного сотрудничества, и только в кооперации ученых можно сделать выдающиеся открытия. "Уверен, что Менделеевский съезд даст такую возможность - создаст новые контакты, укрепит связи, которые и так никогда не прерывались вне зависимости от всякой политической конъюнктуры, напряженности. Это все преходящее, а научная мысль, она постоянна", - подчеркнул премьер.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России появится научный центр мирового уровня "Сверхзвук"

"Самое главное, чтобы открывались новые таланты, способные изменить наш мир к лучшему", - считает Медведев. С молодыми учеными он связывает надежды на развитие научной мысли. И больше половины участников очередного Менделеевского съезда - молодые люди до 35 лет. "Это залог того, что впереди нас ждут новые открытия", - полагает глава кабинета министров.

В России им тоже уделено большое внимание, в том числе в рамках национального проекта "Наука". "Мы стараемся сделать все, чтобы великие традиции прошлых лет, традиции великих ученых прошлых лет были продолжены", - сказал председатель правительства.

Перед церемонией открытия съезда Дмитрий Медведев пообщался с группой лауреатов Нобелевской премии, руководителей химических обществ, представителями международных и российских научных организаций. Он сразу же сообщил им об инициативе, с которой Россия обратилась в ЮНЕСКО - учредить международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии, которая будет названа в честь Дмитрия Менделеева. "Каждый из двух лауреатов должен, по нашему предложению, получать по 250 тысяч долларов", - озвучил Медведев финансовую составляющую такого признания.

Премии правительства для молодых ученых увеличены вдвое

Но для ученых, уверен российский премьер, важна не только финансовая поддержка: "Признание заслуг на самом высоком международном уровне, принадлежность к мировой научной элите - это ценность особого порядка". Он выразил надежду, что секретариат ЮНЕСКО поддержит такую инициативу. И вряд ли современная геополитическая обстановка этому помешает. "Не нужно переоценивать ее влияние на научный мир или на наши отношения с некоторыми странами", - прокомментировал глава правительства выступление президента РАН Александра Сергеева.

Он также согласился подумать над предложением Сергеева о создании международного государственно-частного фонда для поддержки крупных научных проектов, которые выполняются в рамках консорциумов многих стран. Естественно, фонд будет носить имя Дмитрия Менделеева. "Мне в целом кажется, что это красивая идея, - сказал премьер-министр. - Надо ее правильным образом только упаковать, договориться об экспертизе, совместной работе и посчитать, сколько это будет стоить". Но для хорошего дела, добавил Медведев, денег не должно быть жалко.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Международные организации ООН ЮНЕСКО Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Памфилова рассказала о ничтожном количестве нарушений на выборах 8 сентября
Опубликован проект расписания ЕГЭ-2020
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции