Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева

Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Если идея будет одобрена, то лауреаты смогут получать по 250 тысяч долларов.

В Петербурге начал работу XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Такие международные научные форумы более века проводятся каждые пять лет в крупнейших научных и культурных центрах России. В этом году, провозглашенном Генеральной ассамблеей ООН международным годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия ее открытия выдающимся отечественным ученым Дмитрием Менделеевым, съезд соберет более трех тысяч участников, в том числе 300 иностранных ученых из 52 стран мира. Оргкомитет международного года в России возглавил лично премьер-министр Дмитрий Медведев.

Открывая форум, глава правительства напомнил слова самого Менделеева, который говорил, что границ научному познанию предвидеть невозможно. В современном мире, обратил он внимание, исследовательская работа основывается на сотрудничестве разных стран, что стирает государственные границы, создает большую основу для международного сотрудничества, и только в кооперации ученых можно сделать выдающиеся открытия. "Уверен, что Менделеевский съезд даст такую возможность - создаст новые контакты, укрепит связи, которые и так никогда не прерывались вне зависимости от всякой политической конъюнктуры, напряженности. Это все преходящее, а научная мысль, она постоянна", - подчеркнул премьер.

"Самое главное, чтобы открывались новые таланты, способные изменить наш мир к лучшему", - считает Медведев. С молодыми учеными он связывает надежды на развитие научной мысли. И больше половины участников очередного Менделеевского съезда - молодые люди до 35 лет. "Это залог того, что впереди нас ждут новые открытия", - полагает глава кабинета министров.

В России им тоже уделено большое внимание, в том числе в рамках национального проекта "Наука". "Мы стараемся сделать все, чтобы великие традиции прошлых лет, традиции великих ученых прошлых лет были продолжены", - сказал председатель правительства.

Перед церемонией открытия съезда Дмитрий Медведев пообщался с группой лауреатов Нобелевской премии, руководителей химических обществ, представителями международных и российских научных организаций. Он сразу же сообщил им об инициативе, с которой Россия обратилась в ЮНЕСКО - учредить международную премию за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии, которая будет названа в честь Дмитрия Менделеева. "Каждый из двух лауреатов должен, по нашему предложению, получать по 250 тысяч долларов", - озвучил Медведев финансовую составляющую такого признания.

Но для ученых, уверен российский премьер, важна не только финансовая поддержка: "Признание заслуг на самом высоком международном уровне, принадлежность к мировой научной элите - это ценность особого порядка". Он выразил надежду, что секретариат ЮНЕСКО поддержит такую инициативу. И вряд ли современная геополитическая обстановка этому помешает. "Не нужно переоценивать ее влияние на научный мир или на наши отношения с некоторыми странами", - прокомментировал глава правительства выступление президента РАН Александра Сергеева.

Он также согласился подумать над предложением Сергеева о создании международного государственно-частного фонда для поддержки крупных научных проектов, которые выполняются в рамках консорциумов многих стран. Естественно, фонд будет носить имя Дмитрия Менделеева. "Мне в целом кажется, что это красивая идея, - сказал премьер-министр. - Надо ее правильным образом только упаковать, договориться об экспертизе, совместной работе и посчитать, сколько это будет стоить". Но для хорошего дела, добавил Медведев, денег не должно быть жалко.