В Петербурге влюбленные приехали в ЗАГС на троллейбусе

В Петербурге троллейбус с увеличенным автономным ходом проехал по необычному маршруту - отвез влюбленных сотрудников от 3-го троллейбусного парка прямо в ЗАГС на улицу Народную.

Как сообщили в "Горэлектротрансе", на необычном транспорте добирались до Дворца бракосочетаний на улице Народной водитель Андрей Крылов и его возлюбленная Мария Элиасштам, которая работает в троллейбусном парке помощником директора по организации дорожного движения.

Молодые люди познакомились в прошлом году на работе. Мария принимала экзамен у водителей, Андрей с первого раза провалил испытание. Впоследствии выяснилось, что проблема была не в компетенциях: водитель засмотрелся на Марию и не смог правильно сформулировать ответ.

Вторая попытка была удачной, и Андрей стал водить троллейбус по маршруту №14. Мария и Андрей стали общаться, подружились, а в апреле водитель предложил девушке руку и сердце.

Детали будущей свадьбы обсуждали всем троллейбусным парком, тогда и родилась идея отвести влюбленных в ЗАГС не на лимузине, а на электробусе - троллейбусе с увеличенным автономным ходом, сейчас этот вид транспорта становится все более популярным в Петербурге.

Электробус может проезжать определенные расстояния без контактной сети, это позволяет объезжать дорожные заторы или проходить по тем улицам, где нет троллейбусных линий.

В "Горэлектрорансе" отмечают, что троллейбус на автономном ходу прошел не только до ЗАГСа, но и довез новобрачных до Речного вокзала.