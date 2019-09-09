Новости

Британский парламент приостановит свою работу к концу дня 15:52
В Кировской области мужчина напал на полицейского с ножом 15:49
Марат Сафин: Не думаю, что Первый канал пригласит меня снова 15:47
ИЭМЗ "Купол" принял участие в работе МАКС-2019 15:44
На Шри-Ланке 17 человек пострадали из-за разбушевавшегося слона 15:41
На дне Саянского моря найден "женский айфон" возрастом 2100 лет 15:41
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли 15:36
Российский Hyundai Creta дождался обновления 15:26
"Манчестер Сити" первым потратил миллиард евро на трансферы 15:25
Новость о вспышке пневмонии в московской больнице оказалась ложной 15:23
В Египте для посетителей открыли гробницу четвертого пророка Амона 15:23
В Петербурге зафиксирован рост цен на комнаты в коммуналках 15:20
13 партий смогут не собирать подписи перед выборами в Госдуму 15:05
Умер гитарист Ареты Франклин и соратник Rolling Stones Джимми Джонсон 14:56
Стартовали естественнонаучные соревнования для школьников 14:52
Рогозин: У пытавшихся попасть на режимный объект интересное гражданство 14:52
Хаджимба побеждает во втором туре президентских выборов в Абхазии 14:42
Проект помощи Беларуси в области демографии подписан в ООН 14:40
Тайфун сорвал крышу канцелярии митрополита всея Японии в Токио 14:39
Беспилотные автомобили "Яндекса" проехали 1 млн километров 14:38
"Калашников" может создать катер для эвакуации космонавтов 14:31
На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году 14:30
В Севастополе младенец выпал из окна на девятом этаже 14:28
В Петербурге влюбленные приехали в ЗАГС на троллейбусе 14:27
Lada Vesta получила странный цвет 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге влюбленные приехали в ЗАГС на троллейбусе

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба "Горэлектротранс" Фото: Пресс-служба "Горэлектротранс"
Фото: Пресс-служба "Горэлектротранс"

В Петербурге троллейбус с увеличенным автономным ходом проехал по необычному маршруту - отвез влюбленных сотрудников от 3-го троллейбусного парка прямо в ЗАГС на улицу Народную.

Как сообщили в "Горэлектротрансе", на необычном транспорте добирались до Дворца бракосочетаний на улице Народной водитель Андрей Крылов и его возлюбленная Мария Элиасштам, которая работает в троллейбусном парке помощником директора по организации дорожного движения.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Видео: Михаил Боярский снял клип про Петербург

Молодые люди познакомились в прошлом году на работе. Мария принимала экзамен у водителей, Андрей с первого раза провалил испытание. Впоследствии выяснилось, что проблема была не в компетенциях: водитель засмотрелся на Марию и не смог правильно сформулировать ответ.

Вторая попытка была удачной, и Андрей стал водить троллейбус по маршруту №14. Мария и Андрей стали общаться, подружились, а в апреле водитель предложил девушке руку и сердце.

Детали будущей свадьбы обсуждали всем троллейбусным парком, тогда и родилась идея отвести влюбленных в ЗАГС не на лимузине, а на электробусе - троллейбусе с увеличенным автономным ходом, сейчас этот вид транспорта становится все более популярным в Петербурге.

Электробус может проезжать определенные расстояния без контактной сети, это позволяет объезжать дорожные заторы или проходить по тем улицам, где нет троллейбусных линий.

В "Горэлектрорансе" отмечают, что троллейбус на автономном ходу прошел не только до ЗАГСа, но и довез новобрачных до Речного вокзала.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Памфилова рассказала о ничтожном количестве нарушений на выборах 8 сентября
Опубликован проект расписания ЕГЭ-2020
Минздрав утвердил требования к контролю качества меддеятельности
Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции