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09.09.2019 15:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге зафиксирован рост цен на комнаты в коммуналках

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Петербурге зафиксирован рост цен на комнаты в коммунальных квартирах, за три месяца они подорожали на 1,5 процента, сообщает ГК "Актив".

В среднем, комнаты продаются из расчета 94,8 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен эксперты связывают с изменениями на рынке недвижимости, в частности, ужесточением правил для застройщиков и необходимостью хранить деньги дольщиков на эскроу-счетах.

Фото: iStock
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В большей степени нововведения отразились на объектах самого низкого ценового сегмента - студий в домах эконом-класса, ранее цена такого жилья на стадии строительства дома была сопоставима с той, что придется отдать за комнату.

У каждого из этих видов жилья были свои поклонники. Так, главным преимуществом студий считается их автономность - все коммуникации находятся в квартире, соответственно, жильцам нет необходимости каждый день пересекаться с соседями.

Второй важный плюс - студии считаются отдельным жильем, тогда как комната в коммуналке - это доля в квартире и, например, чтобы ее продать, желательно получить согласие соседей.

Однако квартиры с настоящими студиями расположены в районах новостроек, зачастую в момент заселения жильцы сталкиваются с нехваткой инфраструктуры, тогда как коммуналки - это комнаты в давно построенных домах, соответственно, все необходимые социальные объекты здесь уже давно построены и функционируют.

Также значительное число коммуналок расположены в историческом центре Петербурга, соответственно, поклонники архитектуры Северной столицы имеют возможность за относительно небольшие деньги поселиться в двух шагах от Невского проспекта.

Правда, как говорят эксперты, большинство покупателей выбирают комнаты из вполне прагматичных соображений - на более комфортное жилье у них нет средств.

Наибольшим спросом, по оценкам агентства недвижимости "Штаб квартир" пользуются комнаты до полутора миллионов рублей. Объекты за более высокую цену периодически выставляются на продажу, но месяцами ждут своего покупателя.

Фото: istock
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Справедливости ради стоит отметить, что сами комнаты в Петербурге довольно разные. В так называемом "старом фонде" - домах дореволюционной постройки, встречаются комнаты и по 30, и по 40 "квадратов". Наряду с ними есть комнаты по 6-7 квадратных метров.

Дома разные и по числу комнат. Большинство жилых домов в историческом центре - это так называемые "доходные дома", квартиры в них сдавались семьям целиком или же люди снимали отдельно по комнате. Так, в городе осталось много домов, где 14-15 комнат в квартирах.

Комнаты в таких домах не пользуются большим спросом, поскольку кухня и другие места общего пользования - там одни на всех.

Наибольший интерес покупателей вызывают квартиры, где две-три комнаты. В историческом центре такие коммуналки тоже есть, как правило, это дома, восстановленные после Великой Отечественной войны. Дело в том, что исторический центр города в блокаду подвергался массированным бомбардировкам, многие дома получили серьезные повреждения, но обследование, проведенное после войны показало: здания можно восстановить.

И их восстанавливали с учетом современных потребностей. Так, до войны многие квартиры имели два выхода - на парадную и черную лестницы. При восстановлении квартиры "разрезали" на две части, получались более компактные квартиры каждая с отдельным входом.

Также значительная часть петербургских комнат находится в обычных хрущевках и брежневках. В Петербурге, в отличие от многих городов страны, есть хрущевки на три и четыре комнаты.

Эксперты предполагают, что цены на комнаты в Петербурге будут расти до критической отметки в полтора миллиона рублей, до сих пор многие пользователи ищут комнаты ценой до одного миллиона рублей. Правда, учитывая, цены на недвижимость и то, что комнат с экстремально-низкой площадью на рынке не так уж и много, найти жилье дешевле миллиона в Северной столице практически невозможно.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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