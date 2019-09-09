В промзоне Петербурга произошел крупный пожар

Больше трех часов огнеборцы Северной столицы тушили пожар в ангаре, расположенном по адресу: Лесопарковая, 40. Внутри помещения полыхал строительный мусор, площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар тушили 40 специалистов, было задействовано восемь единиц техники.

Около 07.30 огнеборцам удалось локализовать пожар, еще через несколько минут склад был полностью потушен.

В региональном управлении МЧС отмечают, что в ведомстве не было сообщений, находились ли на складе люди в момент возгорания. Про крайней мере, никаких сведений о пострадавших спасателям не поступало.