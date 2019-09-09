Андрей Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона. По итогам обработки всех протоколов он набрал 76,81% голосов.

На втором месте Алексей Буров (КПРФ) с 11,39% голосов, за ним идет Владимир Рублев (ЛДПР) - 6,26%. Сергей Полещук ("Справедливая Россия") набрал 3,39%, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные областной избирательной комиссии.

Отметим, что восьмого сентября в Единый день голосования в Волгоградской области прошли также выборы депутатов областной думы.