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09.09.2019 07:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Единая Россия" заняла первое место на выборах в Госсовет Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

На сайте Центральной избирательной комиссии РФ опубликованы промежуточные результаты голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым по партийным спискам.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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После обработки 372 тысячи действительных бюллетеней (более 75 процентов протоколов) "Единая Россия" вышла в лидеры и набрала 53,91 процента голосов. На втором месте - ЛДПР с результатом 17,13, на третьем - КПРФ с 8,19 процента. Таким образом, по информации на этот час в парламент республики прошли только три партии.

"Справедливой России" не хватило совсем чуть-чуть - она набрала 4,14 процента. Почти такой же результат у второй коммунистической партии "Коммунисты России" - 4,10. Далее - "Партия пенсионеров" с 3,64 процента и Родина с 2,85 процента. Замыкает список партия "Патриоты России" с 0,87 процента голосов.

В Республике Крым выбирают 75 депутатов, в том числе 50 - по партийным спискам и 25 - по мажоритарным округам.

Аналогичная картина с голосованием по единому списку в Симферопольский городской совет. Там у "ЕР" 54,85 процента, у ЛДПР 19,51, у КПРФ - 12,10, у "Справедливой России" - 7,99.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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