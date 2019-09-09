Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма

Избирательная комиссия Крыма обнародовала предварительные итоги выборов депутатов Государственного совета республики второго созыва. По словам председателя комиссии Михаила Малышева, 60 депутатских мандатов получат представители "Единой России", 10 - ЛДПР, пять - КПРФ.

У "Единой России" подавляющее большинство за счет получения 54,75 процента голосов избирателей по партийным спискам и победы всех кандидатов, выставленных в 25 одномандатных округах.

После обработки 99,92 процента протоколов второе место у ЛДПР (16,84 процента), третье - у КПРФ (8,19). Остальные политические партии в крымский парламент не попали. Так, "Коммунистам России" и "Справедливой России" для преодоления 5-процентного барьера не хватило одного процента, "Партии пенсионеров" - около полутора, "Родине" - менее двух с половиной.

Итоговая явка на выборах в Госсовет Крыма составила 33,28 процента.