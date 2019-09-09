Новости

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из "черных списков" 20:21
МИД: СПВД все еще жизнеспособен 19:44
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата 19:24
Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма 19:17
Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для участников "банды ГТА" 19:11
На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 18:45
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин 18:38
Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit 18:26
Исследование: В Германии не хватает учителей 18:03
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 18:00
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал 17:58
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 17:57
Эксперт назвал самую подделываемую купюру 17:45
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае 17:35
Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября 17:33
Матвиенко рассказала, в каком случае продолжит работу на посту спикера СФ 17:31
Врач-диетолог: Нельзя ежедневно кормить ребенка хлопьями 17:27
Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов 17:20
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду 17:18
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 17:11
В Ингушетии министров выберут по конкурсу 17:03
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью 17:01
Матвиенко: Совфед может предложить изменения в законы о выборах 16:58
На Кубани МВД ищет водителя "приоры-кареты", чтобы оштрафовать 16:54
Россияне предпочитают копить, а не тратить 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 19:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Избирательная комиссия Крыма обнародовала предварительные итоги выборов депутатов Государственного совета республики второго созыва. По словам председателя комиссии Михаила Малышева, 60 депутатских мандатов получат представители "Единой России", 10 - ЛДПР, пять - КПРФ.

Фото: Илья Изотов/ РГ
"Единая Россия" заняла первое место на выборах в Госсовет Крыма

У "Единой России" подавляющее большинство за счет получения 54,75 процента голосов избирателей по партийным спискам и победы всех кандидатов, выставленных в 25 одномандатных округах.

После обработки 99,92 процента протоколов второе место у ЛДПР (16,84 процента), третье - у КПРФ (8,19). Остальные политические партии в крымский парламент не попали. Так, "Коммунистам России" и "Справедливой России"  для преодоления 5-процентного барьера не хватило одного процента, "Партии пенсионеров" - около полутора, "Родине" - менее двух с половиной.

Итоговая явка на выборах в Госсовет Крыма составила 33,28 процента.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений