На Дону подвели итоги выборов Единого дня голосования

В Ростовской области подведены итоги выборов депутатов в законодательные органы Азова, Таганрога, Батайска и других муниципальных образований. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Дополнительные выборы также прошли в городах: Донецк, Новочеркасск, Шахты, городских и сельских поселениях области.

В общей сложности было распределено 97 депутатских мандатов. Из них наибольшее количество - 60 мандатов получили кандидаты от "Единой России", по 13 мандатов - досталось кандидатам от КПРФ и "Справедливой России" и 11 - самовыдвиженцы.