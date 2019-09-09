На Дону увеличилось число общественных инспекторов по защите природы

Новости

Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья 11:08
Вышел финальный русский трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" 11:06
Российский вездеход "Шаман" отправился покорять ОАЭ 11:05
МГУ занял первое место в рейтинге российских университетов 10:55
На Южном Урале подвели предварительные итоги выборов губернатора 10:50
Марка Захарова выписывают из больницы 10:47
Российский легкий самолет Сигма-4 получил электродвигатель от СЭГЗ 10:47
Французская газета назвала Киев российским городом 10:42
На Дону подвели итоги выборов Единого дня голосования 10:40
Путин пожелал успеха участникам юношеских Игр боевых искусств 10:39
"Оно 2" стало лидером российского проката 10:38
Глава Крыма назвал символ неразрывной связи полуострова с Россией 10:32
В Волгограде подсчитали результаты выборов в облдуму 10:30
Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов 10:28
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:20
Исследование: В каких регионах России лучшая ситуация на рынке труда 10:17
Производство внедорожников Chevrolet Niva возобновлено 10:05
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Granta даже в выходные 10:00
У берегов Приморья приступили к испытаниям "Смерча" 09:47
Министр ВС Франции выступила за диалог с Россией 09:45
Турчак заявил, что "Единая Россия" жахнула всех на выборах 09:40
Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается в Беларуси 09:40
Собянин: Надеюсь, новая разноплановая Мосгордума будет на пользу москвичам 09:38
В Зауралье подвели предварительные итоги голосования по выборам губернатора 09:35
Land Rover Defender стал жертвой шпионажа 09:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 11:00
Проект: В регионах

На Дону увеличилось число общественных инспекторов по защите природы

Текст: Николай Грищенко
В Ростовской области растет число добровольных инспекторов по защите окружающей среды. На общественных началах они патрулируют леса и следят за порядком, помогают егерям бороться с браконьерами и поджогом сухой растительности, подкармливают животных и птиц, проводят перепись животного мира и очистку территорий.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Подпись глава Минприроды РО Михаил Фишкин (в центре) на встрече с общественными инспекторами. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Подпись глава Минприроды РО Михаил Фишкин (в центре) на встрече с общественными инспекторами. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

- Институт общественного контроля в сфере охраны окружающей среды в нашем регионе появился в июле прошлого года и оказался востребован. На защиту природы выходят не только умудренные опытом охотники и экологи, но и начинающие натуралисты - юноши и девушки, обучающиеся в вузах. Неравнодушных людей становится все больше, - отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Ростовскую область покрыли сетью экологичных газозаправочных станций

Для того чтобы получить удостоверение общественного инспектора, волонтерам предстоит пройти предварительное собеседование и обучение. Ведь защитник природы должен разбираться в основах природоохранного законодательства, знать положения административного кодекса, уметь правильно заполнить протоколы, знать свои права и обязанности. По истечении года с момента присвоения статуса общественного контролера каждый инспектор должен представить отчет о результатах своей деятельности. Лишь после рассмотрения отчета комиссия принимает решение о продлении или прекращении срока его полномочий.

- Мне, охотнику с многолетним стажем, горько смотреть, как варварски уничтожаются наши леса и исчезают виды животных. Поэтому я записался в общественники. Свободное время у меня есть, я неработающий пенсионер, так что патрулировать лес мне в радость и удовольствие, - рассказал 65-летний подъесаул станицы Александровской Сергей Шабанов.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
Донским аграриям показали чудо-пшеницу

Справляться со своими непростыми обязанностями ему помогает полученная на работе закалка: до выхода на заслуженный отдых он работал инкассатором и привык постоянно рисковать. За эти качества его ценят и уважают в природном заказнике "Горненский" в Красносулинском районе.

- Территория у нас "небольшая", более восьми тысяч гектаров, - шутит начальник службы охраны заказника Иван Ганноченко. - Зато богата флорой и фауной. Здесь обитает 40 видов животных и произрастает 155 видов растений.

Одной из основных целей заказника является сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных. В природных вольерах заказника содержится 60 европейских оленей, 40 ланей, десять муфлонов и пара верблюдов. Это так называемое маточное стадо, а молодняк ежегодно выпускают на волю в конце осени. К примеру, в 2017 году выпустили адаптированных к жизни в дикой природе 27 оленей и ланей.

- Работы непочатый край, поэтому мы рады помощи общественных инспекторов, которые помогают нам охранять природу, и к тому же просвещают молодежь, прививают им любовь к окружающему миру, - отметил Иван Ганноченко.

Сельская медицина на Дону переживает второе рождение
Донские аграрии заняли первое место в РФ по валовому сбору зерновых
Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Определились победители на довыборах в Госдуму
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам
Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов
Министр ВС Франции выступила за диалог с Россией