На Дону увеличилось число общественных инспекторов по защите природы

В Ростовской области растет число добровольных инспекторов по защите окружающей среды. На общественных началах они патрулируют леса и следят за порядком, помогают егерям бороться с браконьерами и поджогом сухой растительности, подкармливают животных и птиц, проводят перепись животного мира и очистку территорий.

- Институт общественного контроля в сфере охраны окружающей среды в нашем регионе появился в июле прошлого года и оказался востребован. На защиту природы выходят не только умудренные опытом охотники и экологи, но и начинающие натуралисты - юноши и девушки, обучающиеся в вузах. Неравнодушных людей становится все больше, - отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Для того чтобы получить удостоверение общественного инспектора, волонтерам предстоит пройти предварительное собеседование и обучение. Ведь защитник природы должен разбираться в основах природоохранного законодательства, знать положения административного кодекса, уметь правильно заполнить протоколы, знать свои права и обязанности. По истечении года с момента присвоения статуса общественного контролера каждый инспектор должен представить отчет о результатах своей деятельности. Лишь после рассмотрения отчета комиссия принимает решение о продлении или прекращении срока его полномочий.

- Мне, охотнику с многолетним стажем, горько смотреть, как варварски уничтожаются наши леса и исчезают виды животных. Поэтому я записался в общественники. Свободное время у меня есть, я неработающий пенсионер, так что патрулировать лес мне в радость и удовольствие, - рассказал 65-летний подъесаул станицы Александровской Сергей Шабанов.

Справляться со своими непростыми обязанностями ему помогает полученная на работе закалка: до выхода на заслуженный отдых он работал инкассатором и привык постоянно рисковать. За эти качества его ценят и уважают в природном заказнике "Горненский" в Красносулинском районе.

- Территория у нас "небольшая", более восьми тысяч гектаров, - шутит начальник службы охраны заказника Иван Ганноченко. - Зато богата флорой и фауной. Здесь обитает 40 видов животных и произрастает 155 видов растений.

Одной из основных целей заказника является сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных. В природных вольерах заказника содержится 60 европейских оленей, 40 ланей, десять муфлонов и пара верблюдов. Это так называемое маточное стадо, а молодняк ежегодно выпускают на волю в конце осени. К примеру, в 2017 году выпустили адаптированных к жизни в дикой природе 27 оленей и ланей.

- Работы непочатый край, поэтому мы рады помощи общественных инспекторов, которые помогают нам охранять природу, и к тому же просвещают молодежь, прививают им любовь к окружающему миру, - отметил Иван Ганноченко.