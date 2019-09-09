На Кубани в ДТП погибли четыре члена избирательной комиссии

В Отрадненском районе Кубани в ночь с воскресенья на понедельник в автокатастрофе погибли члены участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

"По имеющейся информации, в автомобильной аварии погибли четыре человека - председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорной и еще трое членов комиссии, которые ехали как раз с избирательной документацией в территориальную комиссию. Выражаем всем близким глубочайшие соболезнования. Фактически люди погибли на служебном посту", - цитирует агентство слова Памфиловой.

Как уже сообщалось, ночью в Отрадненском районе столкнулись два автомобиля. По информации ГУ МВД региона, ДТП унесло жизни пяти человек - всех пассажиров, находившихся в машинах.