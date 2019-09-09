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09.09.2019 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП погибли четыре члена избирательной комиссии

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Отрадненском районе Кубани в ночь с воскресенья на понедельник в автокатастрофе погибли члены участковой избирательной комиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

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"По имеющейся информации, в автомобильной аварии погибли четыре человека - председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорной и еще трое членов комиссии, которые ехали как раз с избирательной документацией в территориальную комиссию. Выражаем всем близким глубочайшие соболезнования. Фактически люди погибли на служебном посту", - цитирует агентство слова Памфиловой.

Как уже сообщалось, ночью в Отрадненском районе столкнулись два автомобиля. По информации ГУ МВД региона, ДТП унесло жизни пяти человек - всех пассажиров, находившихся в машинах.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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