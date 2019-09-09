Новый горнолыжный сезон в Сочи может открыться уже в конце ноября

В сочинском поселке Красная Поляна выпал первый снег. Снежный покров образовался на высоте 2050 метров над уровнем моря - на площадке "Цирк-2" (цирками называют зоны катания) горного курорта "Горки Город".

Открыть лыжный сезон в Сочи планировали в декабре, но, возможно, это случится намного раньше. Фото: РИА Новости.

- Снег с дождем и градом выпал в минувшую субботу и растаял почти сразу, в тот же день, остатки дотаивали в воскресенье, - сообщили "РГ" в пресс-службе "Горки Город". - Снежный покров при этом составлял не более пяти сантиметров.

Уже открыто раннее бронирование туров на горнолыжные курорты. Купив путевку до середины октября, можно сэкономить 10-15 процентов

Очевидцы охотно делились в Сети фотографиями заснеженного горного курорта, сопровождая снимки с зимним пейзажем восторженными комментариями.

"Мы поднимались на канатке. Холодно, ветер, пахнет зимой. Это так интересно: ехала на машине из Сочи - жара неимоверная. На Форельке (Форелевое хозяйство. - Прим. "РГ") моросил дождик, приехала на Поляну - холодно, поднялась в горы - зима, и все это за полдня - из жаркого лета в зиму в обратно. Супер!" - поделилась впечатлениями интернет-пользователь.

Сочинцы даже устроили спор в интернете. Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что белое покрывало укрыло горы в ту же пору буквально шесть лет назад. Но все сошлись в одном: что это очень красивое зрелище.

Как сообщили "РГ" в Гидрометцентре Сочи, первый снег в высокогорье так рано выпал в 2013 году 5 сентября. Тогда высота снежного покрова составила четыре сантиметра.

- В прошлом году первый снег в горах Сочи выпал в конце октября, - рассказала "РГ" заместитель начальника ФГБУ "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" Валентина Федорова. - Чаще всего же снег в местных горах ложится в ноябре.

По словам Валентины Федоровой, в конце дня 7 сентября в горах в районе Красной Поляны за три часа выпало 32 миллиметра осадков - дождя и града.

Между тем специалисты отмечают, что выпадение града в высокогорье зачастую наблюдается и в самые жаркие месяцы года - в июле и августе. А снег в горах Сочи иногда видели и в начале сентября.

- Мы планировали открыть горнолыжный сезон в начале декабря, но теперь, возможно, получится еще раньше, - заверили нас в пресс-службе "Горки Город".

Такую возможность "РГ" подтвердили и в Ассоциации туроператоров России. "Раньше или позже начнется в этом году сезон для горнолыжников, завит от погоды. Первый снег может растаять. Но велика вероятность, что в ноябре склоны уже будут готовы принять туристов", - пояснил "РГ" глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский. Он добавил, что уже сейчас можно купить путевку в рамках раннего бронирования и сэкономить 10-15 процентов. Акция закончится в середине октября.

В горных курортах еще формируются пакетные туры на горнолыжный сезон-2019/2020, но продажи ски-пассов уже открылись. Например, однодневный дневной тариф лыжникам и сноубордистам обойдется примерно в две тысячи рублей, трех-пятидневный - от 5,9 тысячи рублей.