В Краснодаре рухнувшее в детсаду дерево придавило двоих детей

В Краснодаре в детском саду № 48 по адресу ул. Красная, 167, во время прогулки на детей упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Происшествие случилось в понедельник, 9 сентября, в 10.20 утра. В результате под рухнувшим деревом оказались двое детей и воспитательница. У женщины диагностировали перелом ноги. Известно также, что двух пострадавших малышей госпитализировали. Один из них, по данным прокуратуры, находится в тяжелом состоянии.

По факту этого происшествия организована проверка прокуратурой и полицией Краснодара. В правоохранительных органах региона сообщили, что подробности инцидента уточняются.