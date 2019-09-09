В Севастополе младенец выпал из окна на девятом этаже

Следственный комитет начал проверку гибели 10-месячного ребенка, который выпал из окна квартиры в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

ЧП произошло на девятом этаже дома по улице Косарева. Как выяснили следователи, отец мальчика достал ребенка из кроватки и оставил в комнате, полагая, что тот поползет к маме на кухню. Затем мужчина ушел в другую комнату разговаривать по телефону. Малыш, оставшись один, взобрался на диван, потом на подоконник и упал в открытое окно.

- Когда родители заметили пропажу сына, сначала искали по квартире, а затем выглянули в окно и увидели, что мальчик лежит на улице. Ребенок скончался в больнице, - рассказали в СК.

Отмечается, что малыш рос в положительной семье, его родители не стояли на учете в службе опеки и органах по делам несовершеннолетних.

- Проводится всесторонняя проверка, которая установит обстоятельства происшествия, - отметили в ведомстве.