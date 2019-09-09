В Заксобрание Севастополя прошли пять партий

В результате голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя второго созыва в городской парламент прошли пять политических партий. Промежуточные результаты выборов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Лидером голосования стала партия "Единая Россия", получившая 38,13 процента голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 18,92 процента голосов, на третьем - ЛДПР с 18,51 процента.

Пятипроцентный барьер также преодолели "Справедливая Россия" (8,92) и "Российская партия пенсионеров" (6,92 процента).

В восьми одномандатных округах победителями стали кандидаты от "Единой России" Татьяна Лобач, Екатерина Алтабаева, Владимир Немцев, Татьяна Щербакова, Сергей Колбин, Михаил Чалый, Михаил Брицин, а также самовыдвиженец Вячеслав Горелов.

Явка избирателей составила 29 процентов.

Всего в ЗС Севастополя избраны 24 депутата.