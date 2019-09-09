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09.09.2019 09:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Заксобрание Севастополя прошли пять партий

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В результате голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя второго созыва в городской парламент прошли пять политических партий. Промежуточные результаты выборов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Фото: Илья Изотов/ РГ
"Единая Россия" заняла первое место на выборах в Госсовет Крыма

Лидером голосования стала партия "Единая Россия", получившая 38,13 процента голосов избирателей. На втором месте КПРФ с 18,92 процента голосов, на третьем - ЛДПР с 18,51 процента.

Пятипроцентный барьер также преодолели "Справедливая Россия" (8,92) и "Российская партия пенсионеров" (6,92 процента).

В восьми одномандатных округах победителями стали кандидаты от "Единой России" Татьяна Лобач, Екатерина Алтабаева, Владимир Немцев, Татьяна Щербакова, Сергей Колбин, Михаил Чалый, Михаил Брицин, а также самовыдвиженец Вячеслав Горелов.  

Явка избирателей составила 29 процентов.

Всего в ЗС Севастополя избраны 24 депутата.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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