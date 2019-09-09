На Южном Урале подвели предварительные итоги выборов губернатора

В Челябинской области подведены первые итоги выборов губернатора. Облизбиркомом обработаны все 100 процентов протоколов 2296 избирательных комиссий, сообщили в понедельник на сайте избирательной комиссии.

Распределение голосов между кандидатами в главы Челябинской области выглядит следующим образом: врио губернатора самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69, 31 процента голосов, кандидат от КПРФ, депутат челябинской городской думы Константин Нациевский - 12, 02 процента голосов. На третьей позиции кандидат от ЛДПР, депутат госдумы Виталий Пашин. Четвертую и пятую с показателями 3,27 процента и 3,23 процента голосов разделили кандидат от партии "Родина" Сергей Смышляев и экс-омбудсмен региона Алексей Севастьянов.

Как отметили в общественной палате региона, выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений. На избирательных участках дежурили более трех тысяч общественных наблюдателей.