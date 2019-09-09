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09.09.2019 11:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тюменский губернатор поздравил земляков с победой в чемпионате WorldSkills

Текст: Ольга Ладина
Все четверо представителей Тюменской области, входивших в состав российской сборной на 45-м чемпионате мира по профмастерству, привезли из Казани награды. Золотые медали завоевали Дмитрий Титов и Виктор Легостаев, участвовавшие в компетенции "Информационная безопасность". Еще двое награждены медальонами за профессионализм: Диана Касабова в компетенции "Облачные технологии", а Владислав Тетюшкин - в направлении "Сетевое и системное администрирование".
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

По возвращении в Тюмень участников мирового первенства поздравил губернатор Александр Моор. Он вручил молодым профессионалам благодарственные письма, а также поблагодарил тренеров и экспертов за хорошую подготовку участников чемпионата.
- Золотая медаль в такой важной компетенции, как "Информационная безопасность", еще раз подтверждает высокий уровень тюменского образования, - отметил глава региона.

Губернатор выразил уверенность, что наработанные тюменцами навыки непременно найдут применение в разных сферах экономики региона.

Фото: iStock
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Сами участники чемпионата отмечают, что выступать на мировом первенстве было непросто. Главный соперник - команда из Китая - поначалу ушел далеко вперед. Пришлось собраться с силами. И это получилось, во многом благодаря хорошей подготовке, которую участники прошли в лаборатории сетевого и системного администрирования Тюменского госуниверситета.

- Развивать таланты - сложная задача, но мы беремся за нее и перестраиваем пирамиду профподготовки в систему, способную выпускать специалистов, готовых к труду в современных быстро меняющихся условиях. Как и в спорте, здесь нам нужны победы и звезды, способные вдохновлять, - отметил губернатор.

Глава региона также поблагодарил руководителей предприятий, которые поддерживают движение WorldSkills, и отметил, что совместная работа власти, образовательных учреждений и предприятий позволяет получать хорошие результаты и адаптировать профессиональное образование под мировые стандарты.

Напомним, впервые за всю историю движения WorldSkills чемпионат проходил в России. В нем участвовали более 1300 молодых профессионалов из 63 стран мира, в том числе 63 конкурсанта из нашей страны. Всего сборная России завоевала 14 золотых, по четыре серебряных и бронзовых медали, а также 25 медальонов за профессионализм, обеспечив себе второе место в медальном зачете. Первое место - у сборной Китая, третье - у Южной Кореи.

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