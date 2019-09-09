Новости

Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья 11:08
Вышел финальный русский трейлер "Доктора Сна" - продолжения "Сияния" 11:06
Российский вездеход "Шаман" отправился покорять ОАЭ 11:05
МГУ занял первое место в рейтинге российских университетов 10:55
На Южном Урале подвели предварительные итоги выборов губернатора 10:50
Марка Захарова выписывают из больницы 10:47
Российский легкий самолет Сигма-4 получил электродвигатель от СЭГЗ 10:47
Французская газета назвала Киев российским городом 10:42
На Дону подвели итоги выборов Единого дня голосования 10:40
Путин пожелал успеха участникам юношеских Игр боевых искусств 10:39
"Оно 2" стало лидером российского проката 10:38
Глава Крыма назвал символ неразрывной связи полуострова с Россией 10:32
В Волгограде подсчитали результаты выборов в облдуму 10:30
Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов 10:28
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:20
Исследование: В каких регионах России лучшая ситуация на рынке труда 10:17
Производство внедорожников Chevrolet Niva возобновлено 10:05
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Granta даже в выходные 10:00
У берегов Приморья приступили к испытаниям "Смерча" 09:47
Министр ВС Франции выступила за диалог с Россией 09:45
Турчак заявил, что "Единая Россия" жахнула всех на выборах 09:40
Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается в Беларуси 09:40
Собянин: Надеюсь, новая разноплановая Мосгордума будет на пользу москвичам 09:38
В Зауралье подвели предварительные итоги голосования по выборам губернатора 09:35
Land Rover Defender стал жертвой шпионажа 09:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Минфин подготовил новую систему пенсионных накоплений
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 10:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Исследование: В каких регионах России лучшая ситуация на рынке труда

Текст: Екатерина Призова

Аналитики отметили позитивные тенденции на рынке труда. По данным за 2018 год пять регионов-лидеров сохранили свои высокие позиции в рейтинге. А многие вошедшие в десятку области улучшили показатели.

Для расчета брались девять показателей, среди которых, в частности, уровень зарплаты, занятость, условия труда и так далее. В сравнении с 2017-м в прошлом году, например, снизился уровень безработицы, среднее время поиска новой работы стало меньше, выросли зарплаты. "Ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме республики Хакасия", - говорится в результатах исследования РИА Новости.

Фото: iStock
В Роструде назвали сферы с самыми высокими зарплатами

Первые два места рейтинга занимают Москва и Санкт-Петербург - в столичных регионах значение индекса составляет 95,3 и 92,3 баллов соответственно. На третьем месте - Московская область (81,3 балла).

В пятерку лидеров вошли также Югра и Татарстан с результатами 78 и 72,2 балла. Следом идет Тюменская область, где индекс составил 69,5 балла. Соседи по УрФО распределились в списке следующим образом: на 11 месте Средний Урал (66,4), на 15 - Ямал (65,4), на 24 - Челябинская область (62 балла), и Зауралье - на 73 строчке с показателем 41,4 балла.

"В средней части списка регионы по значению индекса отличаются незначительно и располагаются достаточно плотно: разница между почти везде менее одного балла", - отметили авторы исследования.

Два региона набрали меньше 20 баллов - это Республика Тыва и Карачаево-Черкессия. Среди аутсайдеров также Ингушетия, Калмыкия и Алтай. Как говорят эксперты, основными проблемами рынка труда здесь являются высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Юг России УрФО ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Определились победители на довыборах в Госдуму
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам
Беглов набрал 64,57% голосов после обработки 97,13% протоколов
Министр ВС Франции выступила за диалог с Россией