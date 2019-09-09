Исследование: В каких регионах России лучшая ситуация на рынке труда

Аналитики отметили позитивные тенденции на рынке труда. По данным за 2018 год пять регионов-лидеров сохранили свои высокие позиции в рейтинге. А многие вошедшие в десятку области улучшили показатели.

Для расчета брались девять показателей, среди которых, в частности, уровень зарплаты, занятость, условия труда и так далее. В сравнении с 2017-м в прошлом году, например, снизился уровень безработицы, среднее время поиска новой работы стало меньше, выросли зарплаты. "Ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме республики Хакасия", - говорится в результатах исследования РИА Новости.

Первые два места рейтинга занимают Москва и Санкт-Петербург - в столичных регионах значение индекса составляет 95,3 и 92,3 баллов соответственно. На третьем месте - Московская область (81,3 балла).

В пятерку лидеров вошли также Югра и Татарстан с результатами 78 и 72,2 балла. Следом идет Тюменская область, где индекс составил 69,5 балла. Соседи по УрФО распределились в списке следующим образом: на 11 месте Средний Урал (66,4), на 15 - Ямал (65,4), на 24 - Челябинская область (62 балла), и Зауралье - на 73 строчке с показателем 41,4 балла.

"В средней части списка регионы по значению индекса отличаются незначительно и располагаются достаточно плотно: разница между почти везде менее одного балла", - отметили авторы исследования.

Два региона набрали меньше 20 баллов - это Республика Тыва и Карачаево-Черкессия. Среди аутсайдеров также Ингушетия, Калмыкия и Алтай. Как говорят эксперты, основными проблемами рынка труда здесь являются высокий уровень безработицы и низкие зарплаты.